«Отменять» уже некого»: Сердючка снова поет на русском, надеясь на прощение

Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Верка Сердючка (Андрей Данилко)

Недавний концерт украинского певца Андрея Данилко в Киеве, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, закончился скандалом. Виной всему стал русский язык. Что случилось на концерте артиста, что будет дальше с его карьерой?

Что случилось на концерте Сердючки в Киеве

18 мая состоялся концерт Данилко в украинской столице. Во время выступления Сердючка исполнила многие свои хиты, включая обновленную версию песни Dancing Lasha Tumbai, переименованную в Dancing Russia Goodbye, а также композиции на русском языке. Последнее настолько возмутило некоторых зрителей, что они покинули площадку прямо во время шоу.

В ходе концерта Данилко также обратился к исполнительницам, представлявшим Украину на Евровидении. Музыкант поздравил исполнительниц, выступающих под псевдонимами Alyona Alyona и Jerry Heil.

«Я хочу поздравить девушек, которые были на этой голгофе, на этом Евровидении. Давайте поаплодируем Alyona Alyona и Jerry Heil», — сказала Сердючка со сцены.

Что будет с Сердючкой после русских песен в Киеве

Музыкальный критик Павел Рудченко высказал предположение, что Данилко до сих пор исполняет песни на русском языке, поскольку все еще надеется не только быть прощенным, но и вернуться в Россию на заработки. Эксперт также считает, что Сердючке не грозит «отмена» за возвращение в репертуар композиций, написанных до спецоперации.

«Видя ход событий на спецоперации, Андрей Данилко исполняет русскоязычные песни. Он планирует, что в дальнейшем ему простят все прегрешения и дадут работать в России. На Украине могут относиться к этому как угодно, но Сердючку там сегодня никто не „отменит“. Там „отменять“ уже некого. Артисты являются лидерами мнений. Три калеки, которые прыгают за нынешнюю украинскую власть, — это не тот информационный рычаг, которым можно воздействовать на своих граждан», — объяснил Рудченко в беседе с «Абзацем».

Вернется ли Сердючка на заработки в Россию

Продюсер Сергей Лавров считает, что попытка Данилко хайпануть на Евровидении в 2007 году обернулась неприятными для артиста последствиями и принесла ему определенные страдания. По словам эксперта, артист знал о националистических настроениях в Европе и поэтому произнес фразу «Раша, гудбай».

«Все обрушилось из-за Евровидения. Андрей, конечно, не говорит, но, я думаю, что этой фразой: „Раша, гудбай“ — он хотел хайпануть изначально. Знал, что националистические настроения в Европе есть», — сказал Лавров в беседе с MK.RU.

Фото: Henrik Montgomery/Tt/Global Look Press Верка Сердючка (Андрей Данилко)

По словам продюсера, Данилко — большой фанат российских артистов и в РФ его очень любили. Теперь же музыкант зарабатывает небольшими концертами на Украине.

Лавров рассказывал, что заработки Сердючки в украинских городах не сравнятся с выступлениями в РФ. По его словам, Данилко получал за одно выступление в России от €100 тысяч до €200 тысяч.

«На Верке он зарабатывал огромные суммы. Он был в таком топе в России, что мало кому такое даже снилось. Ни один крупный корпоратив, ни одна свадьба без него не обходились. Увозил от нас миллионы евро. В России за каждое его выступление давали и €100 тысяч, и €200 тысяч. Даже Виктюк говорил, что Сердючка как собака — на него всегда интересно смотреть», — пояснил Лавров.

В то же время музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев рассказал NEWS.ru, что гонорары украинского певца до сих пор считаются одними из самых высоких в шоу-бизнесе. По его словам, артист выступал на сцене с группой поддержки, которая состояла из 15–20 человек, поэтому за один концерт в России он получал очень большие деньги.

«Гонорары Верки Сердючки считались и до сих пор считаются одними из самых высоких в шоу-бизнесе. И, возможно, по этой причине сейчас об артисте ничего не слышно. Дело не в жадности или попытке подчеркнуть свой звездный статус, просто Сердючка никогда не выступала на сцене одна», — объяснил Бабичев.

Читайте также:

Последние новости шоубиза 21 мая: «Кринж года» Ивлеевой, прощение Пугачевой

«Наша супружеская жизнь закончится на этом!»: Агутин намекнул на развод?

«Дали работу за границей»: популярные ведущие покидают Россию?