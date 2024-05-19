Украинцы ушли с концерта Сердючки в Киеве из-за песен на русском

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Андрей Данилко

Концерт украинского певца Андрея Данилко в Киеве, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, закончился скандалом, сообщает ТСН.ua. Возмущенные зрители покинули площадку прямо во время выступления, поскольку артист исполнил русскоязычные песни, написанные еще до начала специальной военной операции.

В ходе концерта Сердючка также исполнила многие свои хиты, включая обновленную версию песни Dancing Lasha Tumbai, переименованную в Dancing Russia Goodbye. Кроме того, Данилко обратился к исполнительницам, представлявшим Украину на Евровидении, поздравив их.

Я хочу поздравить девушек, которые были на этой голгофе на этом Евровидении. Давайте поаплодируем alyona alyona и Jerry Heil, — сказала Сердючка.

Ранее музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев рассказал, что гонорары Данилко по-прежнему считаются одними из самых высоких в шоу-бизнесе. Он отметил, что артист выступал на сцене с группой поддержки, состоявшей из 15–20 человек. В связи с этим Сердючка получала очень большие деньги за концерты.

До этого продюсер Сергей Лавров заявил, что после Евровидения Данилко столкнулся с бойкотом в России. Это принесло украинскому певцу определенные страдания. По мнению Лаврова, Сердючка хотела хайпануть.