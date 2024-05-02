«Увозил миллионы»: раскрыты гонорары Сердючки в России до СВО Продюсер Лавров: один концерт Верки Сердючки в России стоил до €200 тысяч

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Андрей Данилко

Украинский актер Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, получал за одно выступление в России от €100 тысяч до €200 тысяч, заявил в разговоре с MK.RU концертный продюсер Сергей Лавров. По его словам, все изменилось из-за скандального номера Сердючки на Евровидении с песней «Раша, гудбай», после чего концерты в РФ начали отменять. В 2022 году Данилко выступил против начавшейся СВО на Украине и оборвал последние связи с российскими коллегами, подчеркнул Лавров.

На Верке он зарабатывал огромные суммы. Он был в таком топе в России, что мало кому такое даже снилось. Ни один крупный корпоратив, ни одна свадьба без него не обходились. Увозил от нас миллионы евро. В России за каждое его выступление давали и €100 тысяч, и €200 тысяч. Даже Виктюк говорил, что Сердючка, как собака, — на него всегда интересно смотреть, — пояснил Лавров.

Ранее он заявил, что Данилко столкнулся с бойкотом в России после Евровидения. По его словам, это принесло артисту определенные страдания. Говоря о его песне с Евровидения, продюсер отметил, что артист хотел хайпануть, однако это вылилось в неприятные для него последствия. По его словам, Данилко является большим фанатом российских артистов и в РФ его очень любили, теперь же артист довольствуется небольшими концертами на Украине. Были заявлены выступления в США, однако он не получил разрешение на пересечение границы, добавил Лавров.