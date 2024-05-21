«Дали работу за границей»: популярные ведущие покидают Россию?

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Владимир Познер, Иван Ургант

СМИ сообщают, что популярные телеведущие Иван Ургант и Владимир Познер покинут Россию ради заработков. Куда отправятся звезды Первого канала, почему они уезжают, стоит ли ждать звезд на экране?

Правда ли, что Познер и Ургант уезжают из РФ

Портал «7 дней» сообщает, что популярные ведущие уже более двух лет сидят без работы на Первом канале. По информации журналистов, пока решение о возобновлении программ с Познером или Ургантом не принято и знаменитостям «дали работу за границей», а точнее, они решили подзаработать на гастролях.

Как стало известно, уже через неделю телезвезды отправятся в тур по Европе. Ургант и Познер проедут по городам Нидерландов и Германии и представят зрителям программу «Путешествия Познера и Урганта». Самые дешевые билеты на концерт стоят €49 (около 4800 рублей), а самые дорогие — €249 (около 24,5 тысячи рублей).

«Зрителей ждет искрометное шоу и рассказы об этих путешествиях в исполнении остроумных интеллектуалов. Этот проект — уникальное сочетание жанров в одном шоу: от искрометного интеллектуального стендапа до познавательных бесед», — обещают организаторы выступлений Урганта и Познера.

Отмечается, что билеты на концерты в Амстердаме и Цюрихе раскупили за первые часы продажи. В то же время у жителей Берлина и Франкфурта-на-Майне еще есть возможность достать проходку на выступление российских телезвезд.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Познер

Стоит ли ждать возвращения Урганта на ТВ

В конце апреля телекритик Александр Горбунов заявил, что программа «Вечерний Ургант» может вернуться в эфир уже осенью 2024 года. По его словам, в это время на федеральных каналах начинается новый сезон. Критик заявлял, что большое число зрителей ждет возвращения шоумена на телеэкраны, это может стать главным событием сезона.

Режиссер Михаил Миронов, который последние пять лет был постановщиком программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, также заявлял, что у него много планов по работе с Ургантом. По его словам, которые приводила «Газета.Ru», шоумен и вся команда передачи — лучшее, что могло случиться в жизни.

При этом продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru отмечал, что Урганта продолжают убирать из эфиров и исключать из концертов из-за его позиции по специальной военной операции. Эксперт считает, что артист «не с народом», независимо от того, уезжал он из страны или нет.

«Я думаю, дело не в том, что Ургант уезжал или не уезжал, а в том, что он не поддерживает настрой людей и решения властей РФ об СВО. Он писал определенные посты. Его травля началась из-за этого. Он не поддерживает, не с народом. Соответственно, Урганта убирают из эфиров и концертов. Сами россияне не хотят ходить и смотреть на подобных людей, которые не с народом», — пояснил Рудченко.

В середине мая Горбунов снова заговорил о том, что «Вечерний Ургант» может вскоре вернуться на российские телеэкраны, однако он будет выходить не в привычном формате. В разговоре с NEWS.ru эксперт отметил, что в период проведения специальной военной операции было бы неправильно каждый день транслировать на ТВ юмористическую программу.

«Я думаю, шоу „Вечерний Ургант“ вряд ли вернется на телеэкраны в привычном формате. Раньше оно выходило каждый вечер с понедельника по пятницу. Но сейчас идет СВО, и каждый день искать повод для шуток и смеха было бы неправильно. Вполне допустим вариант, если программа с Иваном Ургантом будет выходить раз в неделю, как, например, „Шоу Воли“. Телеведущий также может собирать главные новости за этот период и общаться с гостями программы. Думаю, подобный формат нашел бы своего зрителя и был бы вполне успешным», — рассказал Горбунов.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Иван Ургант

Вернется ли Познер на телевидение

После начала СВО на Украине журналист больше не появляется на телевидении. Его шоу «Познер» не выходит на Первом канале. Сам телеведущий отмечал, что проект вернется в эфир только после окончания спецоперации из-за «позиции руководства».

В сентябре 2023-го на своем официальном сайте и в Telegram-канале «Познер online» он опубликовал короткий пост, в котором ответил на несколько вопросов.

«Меня спрашивают о том, куда я делся. Уехал ли? Жив ли? Отвечаю: жив. Не уехал. Здоров. Просто исчез. Временно ли, навсегда ли... время покажет. Но всегда помню свою аудиторию. С непроходящей благодарностью», — написал Познер.

В апреле 2024 года в связи с юбилеем телеведущего на Первом канале вышел документальный фильм о его жизни. Картина была поделена на восемь частей, каждая из которых посвящена определенному отрезку жизни Познера.

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