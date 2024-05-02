«Дело не в жадности»: продюсер объяснил большие гонорары Верки Сердючки Продюсер Бабичев: Сердючка требовала высокие гонорары из-за команды помощников

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Андрей Данилко

Гонорары украинского певца Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, до сих пор считаются одними из самых высоких в шоу-бизнесе, заявил в беседе с NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его словам, артист выступал на сцене с группой поддержки, которая состояла из 15–20 человек, поэтому за один концерт в России он получал очень большие деньги.

Гонорары Верки Сердючки считались и до сих пор считаются одними из самых высоких в шоу-бизнесе. И, возможно, по этой причине сейчас об артисте ничего не слышно. Дело не в жадности или попытке подчеркнуть свой звездный статус, просто Сердючка никогда не выступала на сцене одна. До начала СВО она действительно могла за один концерт получить очень большие деньги, — сказал Бабичев.

Он подчеркнул, что вместе с Сердючкой на сцену выходили музыканты, бэк-вокалистки и танцоры. Как отметил Бабичев, не каждый современный артист может позволить себе гастролировать с такой большой командой и платить им деньги. При этом, по словам критика, сейчас неизвестно, на каких условиях выступает Данилко в США или Европе, получает ли такие большие гонорары.

Ранее концертный продюсер Сергей Лавров заявил, что за одно выступление в России Данилко получал от €100 тысяч до €200 тысяч. По его словам, все изменилось после участия артиста в Евровидении с песней «Раша, гуд-бай», из-за чего его концерты в РФ начали отменять. Как отметил Лавров, в 2022 году Данилко выступил против начавшейся СВО на Украине и оборвал последние связи с российскими коллегами.