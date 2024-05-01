«Все обрушилось из-за Евровидения»: как живет Данилко после «отмены» в РФ

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Андрей Данилко

Андрей Данилко, известный своим образом Верки Сердючки, столкнулся с бойкотом в России после Евровидения. Как он сейчас живет, почему артисту запретили въезд в ОАЭ, почему он поссорился со Светланой Лободой?

Почему в РФ «отменили» Данилко

Продюсер Сергей Лавров считает, что попытка знаменитости хайпануть на Евровидении вылилась в неприятные для артиста последствия и принесла ему определенные страдания. По словам эксперта, Данилко знал о националистических настроениях в Европе и поэтому произнес фразу «Раша, гудбай».

«Все обрушилось из-за Евровидения. Андрей, конечно, не говорит, но, я думаю, что этой фразой „Раша, гудбай“ он хотел хайпануть изначально. Знал, что националистические настроения в Европе есть», — сказал Лавров в беседе с MK.RU.

Речь идет о выступлении Данилко в 2023 году, когда он спел Russia goodbye вместо Lasha Tumbai. При этом некоторые фанаты все-таки были уверены, что звезда не произносил этих слов.

По словам Лаврова, Данилко является большим фанатом российских артистов и в РФ его очень любили. Теперь же артист зарабатывает небольшими концертами на Украине.

Почему Данилко запретили въезд в ОАЭ

В январе стало известно, что украинскому певцу навсегда закрыли въезд на территорию ОАЭ из-за выступления на корпоративе в 2022 году. СМИ сообщали, что тогда исполнитель сделал ряд антироссийских высказываний, в которых местные надзорные органы выявили признаки разжигания межнационального конфликта.

«На корпоративе в 2022-м Данилко успел вывалить кучку антироссийского и попросту „разжечь межнациональный конфликт“. Все закончилось штрафом и запретом на въезд», — говорилось в публикации Telegram-канала Mash от 13 января.

Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru отмечал, что власти ОАЭ запретили въезд Данилко, поскольку страна хочет быть аполитичной. По его словам, в Абу-Даби хотят, чтобы войны и претензии иностранцев оставались «снаружи».

«Эмираты дают однозначный сигнал: если хотите конфликтовать, воевать друг с другом, предъявлять претензии, пожалуйста, делайте это „снаружи“. У нас это делать не нужно», — уверен адвокат.

Сам Данилко подтвердил информацию о пожизненном запрете на въезд в ОАЭ. Официальные бумаги о запрете на въезд он получил всего за несколько дней до публикаций СМИ. Отмечалось, что артиста обвинили в разжигании межнациональной ненависти из-за оскорблений России и русских.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Андрей Данилко

Почему Данилко поссорился с Лободой

Певец в августе прошлого года отказался принимать участие в фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, если там будет Светлана Лобода. В результате экс-солистку «ВИА Гры» не позвали на мероприятие.

Данилко не впервые показал свое негативное отношение к исполнительнице хита «Твои глаза». До этого в 2022 году Данилко назвал слезы исполнительницы в социальных сетях фальшивыми.

Позднее из-за этой ситуации у артиста возник конфликт с продюсером Лободы Нателлой Крапивиной. Менеджер знаменитости написала Данилко длинное сообщение, которое он так и не смог прочитать до конца.

«Крапивина пыталась наехать на меня, но лучше бы посоветовала своей артистке другую форму — вытереть слезы, а потом снять видео. Если ты публичная персона, то не можешь позволить такую слабость!» — заявлял артист.

Что Данилко говорил о России и СВО

В сентябре 2022 года артист отказался критиковать оставшихся в России артистов с Украины, однако подчеркнул, что перестал общаться с ними, считая, что они должны были поддержать свою страну. Сам Данилко не уехал из Киева, полагая, что должен остаться и поддержать земляков.

«Не осуждаю Ани Лорак, Регину Тодоренко, Наташу Королеву, но понять этого не могу по своим человеческим качествам. Они сделали свой выбор. С другой стороны, у них страх за дом, где живут. Я никого не осуждаю», — подчеркнул исполнитель.

Правда, позднее Данилко начал высказывать антироссийские лозунги на своих концертах. В марте 2023 года музыкальный продюсер Леонид Дзюник предположил, что это произошло из-за того, что исполнитель поддался общим настроениям в этой стране.

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