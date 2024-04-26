Самойлова и Джиган поили дочь вином и пивом: лишат ли их родительских прав?

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дочь блогера Оксаны Самойловой и репера Джигана, 12-летняя Ариела, рассказала, что мама и папа угощали ее вином и пивом. Что об этом известно, лишат ли звездную пару родительских прав?

Что рассказала старшая дочь звезд

Самойлова сняла ролик для своего YouTube-канала, в котором она с детьми отвечает на вопросы на детекторе лжи. Как пишет Teleprogramma.pro, в ходе проверки 12-летняя Ариела призналась, что пила алкоголь — пиво, которое ей дал отец, и вино, которое она попробовала вместе с матерью.

По данным Teleprogramma.pro, заявление ребенка поразило зрителей.

«Какой ужас! Родители, которые дают алкоголь своему ребенку, не заслуживают звания родителей. Я бы никогда не позволила своему сыну пробовать алкоголь, это очень опасно для его здоровья и будущего», «Просто возмутительно! Не могу поверить, что родители могут дать своему ребенку вино. Это нарушение всех норм и правил воспитания», «Это неправильно и безответственно со стороны родителей. Это не только нарушение закона, но и пренебрежение здоровьем и благополучием ребенка», — приводит издание слова комментаторов.

Могут ли Самойлову и Джигана лишить родительских прав

Адвокат Татьяна Галимарданова в комментарии Teleprogramma.pro заявила, что Самойлова может лишиться родительских прав. Юрист утверждает, что Самойлова и ее супруг рэпер Джиган угощали несовершеннолетнего ребенка алкоголем. Официального подтверждения данной информации нет, блогер пока не прокомментировала это заявление.

«Такое решение принимается в исключительных случаях при доказанности стойкого виновного поведения родителя с учетом характеристики личности родителя и других конкретных обстоятельств, а также с учетом интересов ребенка», — сказала правозащитница.

Адвокат уточнила, что суд предупреждает родителей о необходимости изменения своего отношения к воспитанию детей путем вынесения предупреждения. По словам юриста, если злоупотребление родительскими правами продолжится, решение суда может измениться.

Может ли у девочки развиться зависимость

Teleprogramma.pro обратилась к врачу психиатру-наркологу высшей категории Алексею Казанцеву с просьбой прокомментировать данную ситуацию. Он выразил сожаление по поводу того, что некоторые родители считают, что лучше дать ребенку попробовать алкоголь в присутствии взрослых, чем позволить ему сделать это в компании сверстников.

Однако, по его мнению, это утопическая идея, поскольку в нашей стране нет культуры пития, подобной той, что существует в Италии или Грузии. Он также подчеркнул, что даже для взрослых не существует безопасных доз горячительного, а для 12-летнего ребенка, чей головной мозг еще не сформировался, алкоголь особенно опасен.

Казанцев также упомянул о зависимости отца девочки, Джигана, и предупредил, что у детей есть риск развития предрасположенности к зависимостям. Он призвал родителей быть осторожными и не рисковать здоровьем своих детей.

«Алкоголь поражает нейроны головного мозга, он нейротоксин, то есть яд, убивающий токсины, то есть ухудшающий когнитивные функции запоминания, мышления, обучаемости и так далее. У детей есть риск так называемой предрасположенности к возникновению зависимостей. Об этом необходимо не забывать. Риск возникновения зависимости у дочери Самойловой выше, чем у других детей, но это не значит, что она обязательно станет зависимой», — заметил нарколог.

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