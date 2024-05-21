Алла Пугачева: новости 21 мая, запоздалый «Ложный стыд», поддержка Зверева

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева с опозданием, но все-таки выпустила новый трек, который не оставил равнодушными ни критиков, ни поклонников. Какие последние новости о Примадонне 21 мая?

О чем новая песня Пугачевой «Ложный стыд»

Музыку к новой композиции Примадонны написал Андрей Мисин. Слова «Ложного стыда» создал Михаил Гуцериев, написавший более 200 композиций для множества звезд, в том числе Филиппа Киркорова, Стаса Михайлова, Николая Баскова, Валерии и других.

Новый трек Примадонны рассказывает о непростой жизни. Лирическая героиня в первом припеве признается, что «речь матерая грубеет» и она познает «дух сварливый».

«Анонимные признания, разговоры ни о чем. Привыкаю к понуканию, маюсь тертым поводком», — говорится в первых же строчках песни.

В припеве лирическая героиня призвала избранника любить ее сильнее. При этом она признается, что «на запястье пять отметин, на душе сезон дождей».

«Ты пронесся, словно ветер, мимо нежности моей. Ты люби меня сильнее, ты люби меня навзрыд. Если вдруг любовь стареет, я забуду, я забуду ложный стыд», — поется в композиции.

Во втором куплете героиня призывает любимого мужчину не сердиться на нее.

«Превращаю в очертанья слезы прожитых потерь. Опошляю чувства бранью, как мне с этим жить теперь?» — жалуется Пугачева.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Алла Пугачева

Что говорят критики о «Ложном стыде» Пугачевой

Музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев считает, что новая песня Примадонны — профессиональная работа. В разговоре с NEWS.ru он выразил мнение, что это лучшая композиция, выпущенная певицей за последнее время: «На мой взгляд, это самая профессиональная работа, которая была выпущена в последнее время, потому что, по моему ощущению, все остальные песни во время прослушивания кажутся незаконченными демками, недоработанными».

Продюсер предположил, что после «Ложного стыда» слушатели могут заговорить о творчестве Примадонны, а не о ее поведении. Бабичев отметил, что «в последнее время фигура Пугачевой подается в неприглядном виде».

По словам критика, Гуцериев трепетно относится к своим текстам. В этой связи, полагает эксперт, новой песне Пугачевой будет оказана медийная поддержка. По мнению Бабичева, у трека будут ротации и прослушивания, однако непонятно, кому больше выгодно такое сотрудничество.

При этом продюсер Павел Рудченко в разговоре с порталом «Страсти» заявил, что Гуцериев «зашкварился» сотрудничеством с Пугачевой. Подобное сотрудничество эксперт назвал «не очень хорошей историей» для автора песен.

Понравился ли россиянам «Ложный стыд» Пугачевой

Поклонники артистки положительно восприняли новый трек. Они поблагодарили Примадонну за выпуск композиции.

«Алла Борисовна, потрясающе, великолепно, просто нет слов, лучше я снова послушаю, спасибо, любим вас, мы с вами», — написала Наталья В.

«Спасибо за очередной хит. Любовь — главное в творчестве Аллы Борисовны Пугачевой. Да здравствует это чувство!» — добавил Андрей К.

«Класс, ура, как я рада, что Алла Борисовна набирает темп. Спасибо большое за ваши мудрые песни... Никто вас не обвиняет, и даже не думали. А если кто и обвинял, то это не от большого ума, игнорируйте», — призналась Дарья Я.

Среди множества положительных комментариев есть и негативные.

«Пусть поет про любовь, пока муж молодой, чтобы не сбежал к другой», — написала Валентина Николаевна.

«Какие интересные названия песен. Это она теперь так транслирует миру свою позицию?!» — интересуется Золотая Кошь.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева

Ждут ли Пугачеву в России

Стилист и шоумен Сергей Зверев заговорил о возвращении в Россию исполнительницы хита «Миллион алых роз». Он признался, что будет рад приезду артистки на родину, и назвал Примадонну незаменимой.

«Алла Борисовна больше, чем вы думаете, потому что в таком возрасте начинать все сначала — это тяжело», — отметил он в разговоре с Teleprogramma.pro.

Шоумен добавил, что когда-то артистка дала ему «другую жизнь». Зверев с теплотой вспомнил, как его поддержала Пугачева, когда стилиста «сметали из мира моды».

«Алла Борисовна сказала мне тогда: „Оставь, отпусти, они выберут сами. Ты больше, чем это вместе взятое. Просто будь суперзвездой. А потом ты увидишь, какая это все мелочь“», — вспомнил Зверев.

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