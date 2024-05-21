«Заговорят о творчестве»: музыкальный критик о новой песне Пугачевой Продюсер Бабичев назвал новую песню Пугачевой профессиональной работой

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Алла Пугачева

Новая песня народной артистки СССР Аллы Пугачевой «Ложный след», текст которой написал поэт Михаил Гуцериев, является профессиональной работой, считает музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев. В разговоре с NEWS.ru эксперт выразил мнение, что это лучшая работа, выпущенная певицей за последнее время. По его словам, после релиза слушатели могут заговорить о творчестве Пугачевой, а не ее поведении в последнее время.

На мой взгляд, это самая профессиональная работа, которая была выпущена в последнее время, потому что, по моему ощущению, все остальные песни во время прослушивания кажутся незаконченными демками, недоработанными. <...> В последнее время фигура Пугачевой подается в неприглядном виде. Может быть, заговорят о ее творчестве, а не в контексте последнего времени, — отметил Бабичев.

По словам критика, Гуцериев трепетно относится к своим текстам. Это значит, что новой песне Пугачевой будет оказана медийная поддержка, считает эксперт. По его мнению, у трека будут ротации и прослушивания, однако непонятно, кому больше выгодно такое сотрудничество.

Неизвестно, кому впрок эта работа: Гуцериеву престижно, что его песню спела Пугачева, или ей самой выгодно поработать с ним, чтобы беспрекословно точно, однозначно иметь ротации, быть в медийном пространстве, — отметил Бабичев.

Основатель и лидер рок-группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец ранее высказал мнение, что Пугачева оказалась в плохой компании. Он отметил, что многие звезды, покинувшие Россию, возвращались на родину лишь для заработка крупных сумм. Он уверен, что Пугачеву можно простить.