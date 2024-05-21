Психиатрическая больница или операционная? Куда увезли Светлану Светличную

Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

Светлана Светличная

В СМИ появилась информация, что 84-летнюю заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную экстренно госпитализировали. Что случилось с актрисой, какие последние новости о ее здоровье?

Что случилось со Светланой Светличной

Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщает, что звезду «Бриллиантовой руки» экстренно госпитализировали в Москве. По информации журналистов, у Светличной диагностированы патология в легком и инфекция в почках. Канал уточняет, что сейчас проводится интенсивная терапия, а легенде советского кино предстоит длительное лечение.

По данным портала, до ухудшения состояния здоровья Светличная находилась в психиатрической больнице. Из-за проблем с самочувствием и жалоб на болевые ощущения актрису срочно перевезли в столичный стационар.

Что известно о здоровье Светланы Светличной

В конце марта стало известно, что заслуженную артистку РСФСР госпитализировали в Москве. Информацию подтвердил ее сын Алексей Ивашов. У актрисы диагностировали острый инфаркт миокарда — угрожающее жизни заболевание, которое обусловлено гибелью части сердечной мышцы из-за прекращения кровотока по крупной артерии сердца, сообщали СМИ.

3 апреля, по данным SHOT, Светличная перестала есть и пить после случившегося. По данным журналистов, артистку перевели в соматопсихиатрическое отделение больницы имени Ганнушкина, где ей вводят питание внутривенно.

Канал отмечал, что Светличную кормят и поят через катетер и, как выяснилось, в сутки она употребляет не менее полутора литров такой еды. Питаться сама Светличная не может из-за сильной слабости и пониженного давления. Кроме того, по данным SHOT, у Светличной обострились коронарный синдром, гипертоническая болезнь, а также сердечная и почечная недостаточность.

Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press Светлана Светличная

До этого артистка жаловалась на боли в ногах и перестала ходить. После проведения МРТ врачи обнаружили сильную деформацию сустава на правом колене и поставили диагноз «остеоартроз коленного сустава второй степени».

Светличная на протяжении нескольких лет находится в психиатрическом стационаре имени Гиляровского из-за развивающейся деменции. Помимо деменции, у нее диагностировали болезнь Альцгеймера, писал StarHit.

Правда ли, что Светличную «держат в заложницах»

Высказывались мнения, что артистку поместили в психиатрическую клинику против ее воли. В эфире НТВ близкие Светличной рассказали, что хотели навестить актрису, но им отказали. В этой связи они заподозрили, что звезда советского кино «в заложницах».

«У нас есть основания не доверять тем, кто ее навещает. Нас взбудоражило, что у Светланы Афанасьевны случились какие-то вспышки агрессии и она набросилась на медсестру. Мы не верим, что Светлана Афанасьевна подписала согласие о запрете свиданий с любимыми друзьями», — сказал знакомый Светличной Илья Коротков в эфире программы «Ты не поверишь!».

Жена Алексея Ивашова Ольга объяснила, что актриса не в том состоянии, чтобы принимать гостей. По ее словам, артистка с трудом узнает даже близких. Невестка Светличной Мария Ивашова также рассказывала, что свекровь чувствует себя хорошо, она находится под наблюдением врачей.

Годом ранее, в октябре 2021-го, родственники потеряли Светличную на несколько дней. Ее сын опасался, что мать с деменцией могла просто выйти из дома и забыть, где живет. Однако в итоге 26 октября актрису нашли — оказалось, она была на съемках на студии им. Горького.

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