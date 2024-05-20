«Чудо, что выжила»: как живет Хлебникова после пожара и суицида мужа

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Марина Хлебникова

Исполнительница хита «Чашка кофею» Марина Хлебникова за последние годы перенесла немало испытаний и почти не появляется на публике. Что известно о здоровье и личной жизни певицы, чем она сейчас занимается?

Что известно о здоровье Марины Хлебниковой

Заслуженная артистка России в 2018 году пережила смерть любимого мужчины. Из-за стресса она попала в больницу, отказалась от пищи и сильно похудела. На этом фоне вокруг Хлебниковой стали распространяться нелицеприятные слухи, в том числе об алкогольной зависимости, писал StarHit. На сплетни Хлебникова реагировала сдержанно.

«Читаю небылицы о себе в интернете: то якобы Хлебникова пьет безбожно, то будто сделала неудачную пластику, — и становится до колик смешно. <...> Болезнь моя никуда не делась, и я не знаю, сколько мне еще осталось. Да неважно — сколько, важно — как», — говорила Хлебникова.

Доказательством трезвости послужило появление знаменитости в марте 2019-го в программе «Привет, Андрей!». Тогда Хлебникова удивила не только исполнением хитов, но и свежим видом.

В 2021 году артистка едва не погибла в пожаре. Пламя вспыхнуло в ее собственной квартире. Два месяца Хлебникова пролежала в больнице, где перенесла несколько пластических операций.

KP.RU пишет, что причиной возгорания могла стать сигарета, которую певица не затушила до конца. StarHit отмечал, что в крови Хлебниковой обнаружили 0,82 промилле алкоголя, что соответствует бутылке вина. Сама артистка подчеркивала, что пожар произошел из-за испорченной проводки. Эту версию подтвердили две экспертизы.

Сейчас, как рассказал знакомый певицы, исполнительница с трудом ходит. По его словам, Хлебникова прихрамывает.

«Она плохо ходит, подворачивает ногу. Ей не так просто подниматься на сцену. Но Марина — настоящий боец. Чудо, что выжила в таком пожаре. Правда, курить так и не бросила, хотя вредная привычка чуть не стоила ей жизни», — рассказали KP.RU в окружении певицы.

Несмотря на недуг, артистка продолжает выходить на сцену. Например, 18 мая она исполнила несколько песен на концерте ансамбля «Золотое яблочко» в Кремле.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Марина Хлебникова

Как сложилась личная жизнь Марины Хлебниковой

Гражданским мужем певицы с 1990-х был звукорежиссер и бас-гитарист Антон Логинов. В тандеме с ним Хлебникова выпустила сингл «Чашка кофею», который стал ее визитной карточкой. Первые годы совместной жизни пара провела в студии, на которую вместе накопили. Официально регистрировать брак музыканты не стали.

«Мы не расписывались. Обсуждали этот вопрос и решили, что штамп — плохая примета: если поставим, тут же разбежимся. Почему-то оба так думали. Были перед глазами примеры нескольких друзей, разошедшихся почти сразу после регистрации», — откровенничала Хлебникова.

Идиллию нарушила влюбленность певицы в бизнесмена Михаила Майданича. Расставшись с Логиновым, артистка вышла замуж за предпринимателя и в браке с ним родила дочь Доминику. Пара рассталась из-за обмана Майданича, писал StarHit. Прикрываясь именем знаменитой супруги, он занял крупную сумму у продюсера Иосифа Пригожина и не вернул.

Третьим избранником артистки был бизнесмен по имени Сергей. Отношения долго не продлились, пара рассталась без скандалов. В тот момент Хлебникова решила поддержать Логинова, потерявшего родителей, и осознала, что должна сойтись с ним.

Испытанием для пары стали проблемы со здоровьем певицы. Артистка серьезно заболела и без помощи Логинова, по ее словам, не победила бы недуг.

«Наступил день, когда я не смогла передвигаться даже по квартире. Тоха в буквальном смысле носил меня на руках — на кухню, в туалет. Варил бульоны и кормил с ложечки, возил по врачам. Шажочек за шажочком вместе выкарабкались, на это ушло пять лет», — откровенничала исполнительница.

Новый удар судьба нанесла Хлебниковой, когда она была на отдыхе в деревне у родителей. Неудачно упав, певица сломала несколько позвонков. В период реабилитации рядом с исполнительницей был Логинов.

Едва оправившись от болезни, артистка вновь столкнулась с испытанием — тяжело заболел Логинов. За несколько месяцев мужчина перенес три инсульта. Осенью 2018-го избранника артистки нашли мертвым в квартире Хлебниковой. В записке, найденной рядом с мужчиной, говорилось, что певица не должна ни в чем себя винить.

«Не хочу вдаваться в подробности его внезапного ухода, это было его собственным решением. Скорее всего, испугался оказаться беспомощным и стать мне обузой. Но точного ответа, зачем он это сделал, нет и не будет», — говорила певица в одном из интервью.

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