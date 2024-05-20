Операция, предательства мужей, потеря жилья: как живет Наталья Хорохорина

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Заслуженная артистка РФ Наталья Хорохорина

Заслуженная артистка РФ Наталья Хорохорина была признана поклонниками одной из самых улыбчивых актрис отечественного кино. Как сейчас живет звезда фильмов «Пираты XX века» и «Белые росы», что известно о ее здоровье и личной жизни?

Что известно о здоровье Хорохориной

Актриса театра и кино призналась, что относительно недавно получила травму руки. Артистке диагностировали закрытый перелом бугорка левой плечевой кости с «отломками».

Вместо операции врачи порекомендовали актрисе лечиться при помощи гимнастики. Превозмогая боль, сквозь слезы Хорохорина выполняла рекомендации медиков, однако это лишь ухудшило состояние советской легенды кино.

«Ночь я промучилась, а потом ко мне пришла целая делегация, дословно: „Мы там туда к вам не полезем. Вот вам список упражнений, которые вы должны делать дома“. Со слезами делала, упорно», — поделилась артистка в программе «Звезды сошлись».

Актриса призналась, что после этого решилась обратиться к другому врачу. Увидев состояние Хорохориной, он направил знаменитость на срочную операцию. Выяснилось, что после гимнастических упражнений у артистки появилось смещение.

«Как доктор сказал, мне вбили туда гвоздь [во время операции], пластину поставили», — объяснила звезда фильма «Пираты XX века».

Что известно о личной жизни Хорохориной

Первой любовью актрисы был Виктор Корешков. Молодой человек романтично ухаживал за старшекурсницей ВТУ им. Щепкина: дарил письма, книги, цветы, а однажды вручил модную пластинку с песнями Давида Тухманова «По волне моей памяти», на конверте которой написал «Я влюбился в твою улыбку, в звездочки в твоих глазах».

Пара поженилась, но заводить детей не спешила. Оба хотели реализоваться в актерской профессии. Корешков стал играть в «Маяковке» в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда». Партнершей по постановке стала Наталья Гундарева. Увлеченный работой Корешков стал пропадать в театре.

«Вот я помню, приезжаю домой в оговоренное время, тогда же не было мобильных телефонов. А мне его мама говорит: „Витя звонил, не волнуйся. Он с Наташей“. То есть не где-то там гуляет, а вот они там что-то репетируют. Я не волновалась абсолютно. А потом он ехал на гастроли в Ленинград. И я собиралась ехать просто как жена. Но так случилось, что меня утвердили в картину „Пираты XX века“», — рассказывала артистка.

Фото: Victor Dmitriev/Russian Look/Global Look Press Заслуженная артистка РФ Наталья Хорохорина

Гастроли Корешкова оказались роковыми для пары. Супруг изменил Хорохориной с Гундаревой и честно признался жене в предательстве. Актриса не смогла простить неверность любимого и развелась. Артистка рассказывала, что в итоге Корешков был несчастлив в отношениях с новой спутницей и та ему в итоге тоже изменила.

После разрыва с мужем Хорохорина ушла в работу, а затем встретила Владимира Соболева и вышла за него замуж, простив даже измену, произошедшую накануне свадьбы. К сожалению, брак вскоре дал трещину.

Соболев не мог смириться с тем, что жена увлечена карьерой, и хотел видеть ее дома. Появление дочери Ани в 1992 году не укрепило семью, а спровоцировало новые ссоры. Муж актрисы обесценивал ее таланты, критиковал наряды, а затем и вовсе, как пишет StarHit, запил.

Однажды Соболев едва не сломал жене руку из-за алкоголя. Актриса уговорила супруга закодироваться, однако депрессия, злость и раздражение стали постоянными спутниками супруга. Несмотря на невзгоды, Хорохорина хотела купить семейную квартиру и стала откладывать деньги в банке.

Когда достаточная сумма была накоплена, артистка доверила мужу покупку жилья и ремонт. Однако, когда Хорохорина захотела отправить дочь в школу по новому адресу, выяснилось, что Соболев оформил квартиру на мать. Предательство супруга артистка простить не смогла и развелась с ним в 2000 году.

«По совету адвоката подала в суд, надеялась, что справедливость восторжествует и он вернет квартиру. Но доказать, что новостройка куплена на мои средства, не смогла. Я передавала ему деньги без свидетелей, а он платил в банке в присутствии клерков. Все продумал, все просчитал», — ругала себя Хорохорина.

В итоге актриса осталась с дочерью в коммуналке, а отец Ани не особо стремился помочь наследнице. Вопрос с жильем Хорохорина решила самостоятельно, накопив на первый взнос за квартиру в кооперативном доме для сотрудников киноиндустрии.

Сейчас 70-летняя артистка свободна. Актриса рассказывала, что не может кокетничать с молодыми, а сверстники кажутся ей слишком солидными.

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