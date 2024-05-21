Роковая травма, браки, отношения с сыном: как жила и умерла Любовь Полищук

Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look/Global Look Press

Знаменитой актрисе Любови Полищук 21 мая могло бы исполниться 75 лет. В 2005-м ее здоровье резко ухудшилось, тогда Любови Григорьевне поставили страшный диагноз — рак. Что известно о ее браках, отношениях с сыном, как жила и от чего умерла народная артистка России?

Отчего умерла актриса

Известно, что в 2000-м Полищук попала в серьезное ДТП, после этого некоторое время она была вынуждена носить ортопедический корсет. Знаменитость перенесла операцию по удалению поврежденной части позвоночника, но это не помешало ей продолжать сниматься в кино и играть в театральных постановках.

Операция прошла успешно, но спустя несколько недель врачи диагностировали у нее онкологию. В 2006 году Любовь Полищук умерла. Ей было 57 лет.

Одной из возможных причин болезни врачи называли «застарелую травму». Во время съемок фильма Марка Захарова «12 стульев», в котором Полищук играла второстепенную роль, актриса исполнила танго с актером Андреем Мироновым. Этот эпизод фильма стал роковым для артистки, пишет Woman.ru.

Во время танца артист дважды уронил партнершу на бетонный пол. Сама Полищук не придала этому значения, однако спустя годы ее стали мучить постоянные боли в спине.

Какие у Полищук были отношения с сыном

Любовь Полищук развелась с отцом Алексея Макарова, советским артистом Валерием Макаровым, когда наследнику было четыре года. С первого по шестой класс он учился в московской школе-интернате, из-за чего у него была обида на родителей.

По словам Алексея, он рос трудным подростком, к тому же очень походил на отца. Полищук часто срывалась, начинала говорить с ним на повышенных тонах.

«Когда она поняла, что я превращаюсь в неуправляемого подростка, начинала орать. И я в этот момент боялся ее до судорог, потому что она была очень звонкая, а энергетика страшнейшая, которая и мне передалась», — рассказал артист в эфире программы «Однажды» на НТВ.

Макаров признается, что длительное время злоупотреблял алкоголем, скандалил с близкими. Но сейчас он переосмыслил свою жизнь.

«Я нажрал 127 килограммов. У меня были запои. Это сильно меня подкосило: и здоровье, и отношения с людьми. А сейчас спортзал каждый день», — поделился артист.

Что известно о личной жизни артистки

Старшего ребенка Любовь Полищук родила в 23 года. С его отцом артистом Валерием Макаровым она вместе училась и выступала на эстраде в дуэте «На эстраде — омичи».

Алексей Макаров окончил актерский факультет ГИТИСа, снялся более чем в 80 фильмах и сериалах. А единственная дочь Макарова похожа на бабушку Любу, которая ее не успела увидеть. Дочь Варю Макаров успел показать своей бабушке Ольге Пантелеевне, маме Любови Григорьевны.

В 1979 году Полищук поступила в труппу Московского театра миниатюр, а также стала студенткой-заочницей ГИТИСа. В этом театре она не только сыграла разные роли, но и познакомилась со своим вторым мужем, художником Сергеем Цигалем. В 1984 году они поженились, и в том же году стали родителями девочки, которую назвали Мариэтта.

В 2024 году Мариэтте Цигаль-Полищук исполнится 40 лет.

Широкая публика узнала об артистке Цигаль-Полищук в прошлом году, когда она сыграла главную роль в биографическом сериале «Раневская». Тогда же Мариэтта получила вторую большую роль — в двух сезонах детективного сериала «Метод уборщицы», где сыграла некрасивую, но умную женщину. Актриса работает в театре.

Единственный ребенок Мариэтты сын Григорий родился в ее первом браке с актером Дмитрием Сердюком. Мальчик ровесник двоюродной сестры Вари Макаровой. Последние восемь лет Мариэтта живет в браке с продюсером Александром Андриевичем.

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