Светличная в реанимации? Что случилось со звездой «Бриллиантовой руки»

Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

Светлана Светличная

27 марта стало известно, что заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную экстренно госпитализировали в Москве. Что с ней случилось, в каком она состоянии, что говорит сын?

Что случилось со Светланой Светличной

Telegram-канал SHOT сообщил, что у 83-летней актрисы был диагностирован острый инфаркт миокарда. Ее сын рассказал NEWS.ru, что «ничего не знает» о ее состоянии и причинах госпитализации. Он подтвердил, что скорая увезла его мать из психиатрической больницы.

«Да, она в больнице. Ничего не знаю о ее состоянии и причинах госпитализации. Мне врач ничего не говорил. Думаете, что врач звонит и рассказывает, что случилось с каждым его пациентом?» — заявил сын актрисы Алексей Ивашов.

Почему Светличная в психиатрической больнице

SHOT сообщил, что Светличную увезли из психиатрического стационара имени Гиляровского. Она находится там более года, поскольку страдает деменцией.

На днях состояние актрисы ухудшилось, она стала жаловаться на боли в ногах и перестала ходить. Врачи обнаружили сильную деформацию правого коленного сустава и поставили диагноз «остеоартроз». Актриса из-за проблем с ногами последнее время передвигается в коляске.

В октябре 2023 года в психиатрическом стационаре актриса заболела пневмонией и жаловалась на боли в груди, писал SHOT. После курса лечения она пошла на поправку и выздоровела за 10 дней.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Светлана Светличная

Что за слух, что Светличная «в заложниках»

Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на сына актрисы в ноябре 2022 года сообщил, что Светличная находится в психиатрическом стационаре имени Гиляровского на улице Матросская Тишина. Помимо деменции, у нее диагностировали болезнь Альцгеймера, писал StarHit.

Высказывались мнения, что артистку поместили в клинику против ее воли. В эфире НТВ близкие артистки рассказали, что хотели навестить Светличную, но им отказали — поэтому они заподозрили, что актриса «в заложниках».

«Нас взбудоражило, что у Светланы Афанасьевны случились какие-то вспышки агрессии и она набросилась на медсестру. Мы не верим, что Светлана Афанасьевна подписала согласие о запрете свиданий с любимыми друзьями», — заявил знакомый артистки.

Жена Алексея Ивашова Ольга объяснила, что актриса сейчас не в том состоянии, чтобы принимать гостей: она с трудом узнает даже близких.

Годом ранее, в октябре 2021-го, родственники «потеряли» Светлану Светличную на несколько дней: ее сын опасался, что мать с деменцией могла просто выйти из дома и забыть, где живет. Однако в итоге 26 октября актрису нашли — оказалось, она была на съемках на студии им. Горького.

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