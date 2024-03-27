Светлану Светличную госпитализировали в Москве

Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

Светлана Светличная

Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную, известную по роли соблазнительницы Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке», госпитализировали в Москве, сообщил в беседе с NEWS.ru ее сын Алексей Ивашов. По информации Telegram-канала SHOT, у 83-летней актрисы диагностировали острый инфаркт миокарда.

Да, она в больнице. Ничего не знаю о ее состоянии и причинах госпитализации. Мне врач ничего не говорил. Думаете, что врач звонит и рассказывает, что случилось с каждым его пациентом? — сказал сын Светличной.

Как передает канал, Светличную увезли из психиатрического стационара имени Гиляровского, где она находится несколько лет из-за развивающейся деменции. SHOT пишет, что состояние актрисы ухудшилось на днях, она также стала жаловаться на боли в ногах и перестала ходить. По данным канала, после проведения МРТ врачи обнаружили сильную деформацию сустава на правом колене и поставили диагноз «остеоартроз коленного сустава второй степени».

Ранее у Светличной была диагностирована пневмония. Актриса жаловалась на боли в груди. Врачи сделали Светличной рентген и назначили ей специальный курс лечения. Болезнь не была сильно запущена, поэтому артистка в скором времени пошла на поправку.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что в Москве госпитализировали известного музыкального продюсера и владельца центра «Мегаполь» Валерия Белоцерковского. Медики диагностировали у него гипертоническую болезнь. По некоторым данным, продюсер попал в больницу после недавно проведенной операции.