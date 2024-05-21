"По накатанной": Самойлова рассказала, хочет ли еще одного ребенка Оксана Самойлова заявила, что они с Джиганом хотят еще одну дочку

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Оксана Самойлова

Бизнесвумен и модель Оксана Самойлова заявила корреспонденту NEWS.ru на вручении 14-й ежегодной звездной премии «Прорыв года 2024», что они с мужем Джиганом хотят завести еще одного ребенка. Пара хотела бы девочку, потому что они у них получаются «классными».

Детей мы еще хотим, 100 процентов. Немного, одного, наверное, а то уже и так пять будет. Скорее всего, девочку. Просто Давидик настолько восхитительный, настолько потрясающий, мне кажется, второй такой не родится, очень невелика вероятность появления второго такого замечательного малыша. А девочки у нас как будто по накатанной уже, все классные, — сказала Самойлова.

В начале апреля Самойлова поделилась с поклонниками в соцсетях беспокойством насчет здоровья девятилетней дочери Леи, попавшей в больницу. Блогер пояснила, что прежняя схема лечения астмы, от которой страдает ребенок, не помогает.

До этого Самойлова сняла ролик для своего YouTube-канала, в котором она с детьми ответила на вопросы на детекторе лжи. Как писала Teleprogramma.pro, в ходе проверки 12-летняя Ариела призналась, что пила алкоголь — пиво, которое ей дал отец, и вино, которое она попробовала вместе с матерью. Адвокат Татьяна Галимарданова констатировала, что из-за этого Самойлова может лишиться родительских прав. Официального подтверждения данной информации нет, блогер пока не прокомментировала это заявление.