Стали известны подробности разбирельства Лель и Кушанашвили Суд оставил без движения иск исполнительницы Кати Лель к Отару Кушанашвили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Катя Лель

Суд не будет рассматривать иск исполнительницы Кати Лель в отношении журналиста Отара Кушанашвили. Как сообщается в Telegram-канале столичных судов, причиной заморозки дела стали процессуальные нарушения.

Певица подавала иск в Тушинский районный суд города Москвы. Он также касался компании Google. В публикации говорится, что победой в разбирательстве девушка намеревалась отстоять свою честь, достоинство и деловую репутацию, а также взыскать с шоумена сумму за нанесенный моральный вред.

Катю Лель оскорбило высказывания о ней Кушанашвили на своем YouTube-канале. При этом данных о том, какое именно высказывание оскорбило Лель, нет. Возможно, оно касается ее хита «Мой мармеладный».

Осенью 2023 года песня Кати Лель «Мой мармеладный», которая вышла в 2004 году, стала трендом среди иностранцев в социальной сети TikTok. Пользователи надевают меховые шапки и шубы и танцуют под хит российской артистки. Отмечается, что трек Лель занял третье место в чарте Viral 50 в Spotify. В этот список попадают треки со всего мира, которые быстро набирают популярность в текущий момент. Исполнительница считает произошедшее чудом и «вселенской фантастикой».