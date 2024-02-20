Декана журфака УрФУ не будут увольнять за участие в БДСМ-вечеринке

Фото: УРФУ

Иван Некрасов

Директор департамента «Факультет журналистики» Уральского федерального университета (УрФУ) Иван Некрасов подтвердил в разговоре с Daily Storm, что участвовал в БДСМ-вечеринке, которую ранее в Екатеринбурге сорвали правоохранители. Руководитель журфака заявил, что не видит ничего предосудительного в том, что он участвовал в подобном частном мероприятии.

Я был на этой вечеринке среди прочих участников, ответил на вопросы и спокойно ушел, — сказал Некрасов.

Директор медиацентра Дмитрий Бенеманский подтвердил, что его сотрудник был задержан, но он не знает, по какой причине была проведена проверка на вечеринке. Сейчас, по его словам, Некрасов находится на рабочем месте. Некрасов отказался от общения с журналистами РЕН ТВ и обвинил их в дезинформации.

Да, это я. Я с вами разговаривать не буду, потому что вы очень сильно переворачиваете, — заявил он в видеорепортаже.

До этого адвокат Александр Добровинский заявил URA.RU, что декан журфака никакого закона своим появлением на БДСМ-вечеринке не нарушил. При этом адвокат подчеркнул, что важным моментом является трудовой договор, в котором прописывается этическая составляющая, которую обязуется соблюдать сотрудник вуза.

В ночь на 4 февраля полиция ворвалась в клуб «Фабрика» в Екатеринбурге, где проходила БДСМ-вечеринка. При этом силовики лишь проверили документы у участников встречи.