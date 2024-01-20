Кушанашвили пообещал «размазать» выбросившего кота Твикса проводника Кушанашвили пообещал разобраться в ситуации с выброшенным на мороз котом Твиксом

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Телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили в Telegram-канале пообещал осветить в своей авторской программе «КАКОВО?!» ситуацию с выброшенным на мороз котом Твиксом. Журналист заявил, что «размажет» проводника РЖД, которая так поступила с домашним питомцем.

Разумеется, в ближайшем выпуске «КАКОВО?!» я размажу эту МРАЗЬ, про это не извольте беспокоиться, — подчеркнул Кушанашвили.

Ранее генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный заявил, что хотел бы посмотреть в глаза проводнику поезда, выкинувшему кота на мороз из вагона. Народный артист России отметил, что у женщины следовало бы спросить, как она воспитывает своих детей.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram-канале подняла вопрос об установке в Кирове памятника погибшему коту Твиксу. Она отметила, что история питомца растопила сердца людей по всему миру. Вместе с тем она посчитала нужным привлечь к ответственности проводника.

Компания РЖД после соответствующего инцидента начала менять правила перевозки животных, добавила она. Так, теперь проводникам запретят высаживать питомцев до прибытия в пункт назначения.