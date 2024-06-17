Звезда «Реальных пацанов» родила сына в ванной Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер родила сына

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Зоя Бербер

Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер родила сына и стала мамой во второй раз. На своей странице в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) актриса опубликовала несколько фото, на которых она лежит в ванне и держит новорожденного, а ее супруг актер Максим Белбородов находится рядом.

Ночь любви вместе с Максимом Белбородовым (актер, отец ребенка. — NEWS.ru). Спойлер: это бывает больно! И теперь у нас на руках сын, — подписала Бербер снимки.

Известно, что в 2015 году у Бербер родилась дочь. Отцом девочки стал читинский сценарист Александр Синегузов, с которым она познакомилась на съемках первого сезона «Реальных пацанов».

В мае артистка рассказывала, что ее беременность протекает комфортно. По ее словам, дочке понравилась новость о том, что родится именно мальчик. Бербер добавила, что девочка уже готовится воспитывать брата, поскольку она сама растет в безусловной любви и дисциплине.

Также актриса отметила, что это первый ребенок для ее мужа, у которого недавно появилась «паника первенца». Актриса подчеркнула, что очень любит работать, поэтому не исключено, что после рождения малыша она сразу вернется на съемки, как это было во время первой беременности.