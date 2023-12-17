У Кукояк родился сын: как назвали, будет ли он блогером, что сказала Вася Денис и Елена Кукояки назвали новорожденного сына Иваном

Фото: vk.com/panarinkaa

Блогеры Денис и Елена Кукояки

Блогеры Денис и Елена Кукояки сообщили о пополнении в семье. Как они назвали новорожденного, будет ли он блогером, как отреагировала Вася?

Как Кукояки назвали ребенка

В семье блогеров сейчас воспитывается шестилетняя дочь Василиса, которую подписчики знают как Васю. Девочка отличается острым языком и шаловливым характером. Сегодня Василиса не только играет самостоятельную роль во многих роликах, но уже выпустила и собственное видео. Так, в биографии Васи появился клип, созданный совместно с Миланой Хаметовой, который носит название «Краш». Аудитория семьи насчитывает более 15 млн зрителей и фанатов, следящих за четой на различных социальных площадках.

7 декабря Елена родила долгожданного сына. Родители долго думали над именем ребенка, но в итоге решили остановиться на Иване.

«Мы посмотрели на него и поняли, что его зовут Ваня. Мы поняли, как ни крути, но это все-таки его имя, которое ему очень сильно подходит, и он действительно Ванечка!» — поделилась семья.

Елена добавила, что на щеках у новорожденного «откуда ни возьмись» появились ямочки. От кого они достались Ивану, семья не знает, но считает, что это будет изюминкой сына.

«С этими ямочками имя „Ванюша“ в 300 миллионов раз еще милее ему подходит», — отметила мама.

Фото: vk.com/panarinkaa Блогеры Денис и Елена Кукояки

Что сказала Вася Кукояка о рождении брата

Поклонники были обеспокоены возможной реакцией Василисы. В ответ на вопросы подписчиков девочка заявила, что давно мечтала о брате или сестре и теперь с нетерпением будет ждать появления на свет нового члена семьи.

На родах Елены присутствовал муж — кадры появления Ивана на свет в своих соцсетях опубликовал Денис. Позже пара выпустила влог, в котором показала палату частной клиники и кряхтящего на фоне младенца. Елена рассказала, что хорошо себя чувствует после родов.

Выписка состоялась спустя два дня. К мероприятию Денис и Вася готовились дома: сначала они ели и обсуждали, что думают о рождении ребенка. Девочка умилялась видео, которое прислала ей мама из роддома, хотя семья опасалась ревности со стороны дочери.

Выписку организовывали специалисты: оформили фотозону в квартире, украсили шариками гостиную. После этого Денис и Василиса навели порядок и поехали в роддом за Еленой и Иваном.

Во время выписки пара решила не показывать лицо ребенка. Денис поздравил жену с выпиской букетом цветов. Елену встречали самые близкие, а также фотограф и два видеографа.

Когда малыша показали Василисе, та с недоверием посмотрела на него и ринулась обнимать маму. Девочку сразу же обнял и отец. Пока Елену все поздравляли с рождением сына, Вася стояла у кроватки и гладила брата по ноге.

«Я чуть не заплакала, потому что мне было... Не знаю, как это описать. <...> Я обрадовалась увидеть братика и маму», — сказала маленькая блогерша.

На общем видео, в котором семья раскрыла имя новорожденного, Вася держала большой голубой шар в виде сердца. Девочка призналась, что очень любит появившегося в ее жизни братика.

«Это моя любовь, которая будет все время вместе с Ваней. Я его обожаю!» — прокричала девочка.

С самого рождения Василиса стала принимать участие в видеороликах, которые выкладывали в Сеть ее родители, однако в этот раз семья планирует показать Ивана зрителям только после крестин. Кукояки не стали говорить, будет ли их сын новой звездой, однако известно, что за время беременности Елены блог вырос до 1 млн подписчиков.

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