Стало известно, почему солист «Отпетых мошенников» отказался от «Суперстар» Солист «Отпетых мошенников» Суровнеко отказался от участия в шоу «Суперстар!»

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Сергей Суровенко

Солист «Отпетых мошенников» Сергей Суровенко рассказал, что не хотел бы участвовать в музыкальном шоу «Суперстар!». В беседе с VOICE он объяснил, что не стремится с кем-либо соревноваться и не хочет брать на себя дополнительные обязательства.

Я не хочу, во-первых, ни с кем соревноваться. Во-вторых, я не хочу привязывать себя к чему-то определенному. Все равно это будет уже ассоциация у людей, что с этим проектом я связан. Поэтому я не хочу. И я не хочу обязательств, что постоянно нужно приезжать на съемки. Я свободный человек. Я хочу делать то, что я хочу, — сказал артист.

Ранее музыкальный критик член жюри шоу «ВИА Суперстар!» Сергей Соседов довел до слез участницу проекта — солистку группы «Вирус» Ольгу Лаки, поставив ей низкий балл за выступление. Во втором выпуске программы Лаки вышла на сцену с песней «Лучшее в тебе» Евы Польны, которую, по ее словам, посвятила отцу. Соседов назвал выступление артистки «прерванным катарсисом» и заявил, что ему не хватило эмоций и сильного финала.

Лаки назвала нечестным снижение бала и расплакалась. По ее словам, песня и должна была закончиться на надрыве.

Также певица Ирина Аллегрова раскритиковала участников шоу «ВИА Суперстар!», которые исполняли ее песни в ходе программы. Артистке не понравились выступления групп «Лейся, песня» и «Стрелки», однако она высоко оценила исполнение песни коллективом «Балаган Лимитед».