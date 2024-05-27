Аллегрова «прошлась» по участникам шоу «ВИА Суперстар» Аллегрова раскритиковала группы «Лейся песня» и «Стрелки» на шоу «ВИА Суперстар»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ирина Аллегрова

Певица Ирина Аллегрова раскритиковала участников шоу «ВИА Суперстар», которые исполняли ее песни в ходе программы. Артистке не понравились выступления групп «Лейся песня» и «Стрелки», однако она высоко оценила исполнение коллектива «Балаган Лимитед». В ходе очередного выпуска исполнительница наблюдала за конкурсантами по видеосвязи и выступила в качестве судьи.

Мне не нравится, что исполнение и стиль музыки не соответствуют друг другу. Плюс полнейшее непонимание, о чем артист поет, — сказала Аллегрова про группу «Лейся песня», которая спела «Не обернусь».

Постоянные судьи телешоу поставили коллективу один из двух возможных баллов, тогда как Аллегрова «наградила» участников нулем. Второй ноль от исполнительницы получили «Стрелки» за исполнение «Свадебных цветов». Певица заявила, что девушки продемонстрировали самолюбие на сцене. «Балаган Лимитед» же вызвал восторг у артистки исполнением «Угонщицы», Аллегрова наградила их максимальным баллом.

Ребята — это вышак для меня. Как вы это в хорошем смысле слова извратили! — подчеркнула она.

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