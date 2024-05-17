«Переспал бы»: Прохор Шаляпин сделал неожиданное заявление о Пугачевой Прохор Шаляпин заявил о готовности разделить ложе с Пугачевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прохор Шаляпин

Российский певец Прохор Шаляпин в новом выпуске шоу «Алена, блин! Посидим» заявил, что готов провести ночь с 75-летней народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. При этом он добавил, что ему жаль артистку, которая «растоптала свою карьеру под старость лет».

Сейчас принято Пугачеву хаять, а я не хочу. Потому что она сполна получила. И мне кажется, что я с ней бы переспал, несмотря на то, что все против нее прут. Да, она повела себя не очень корректно, но извините, столько лет хвалить человека, который из крестьян... Она крестьянка обычная по мышлению. Мне ее даже жаль, так растоптать свою карьеру под старость лет, — заявил певец.

Ведущая шоу Алена Жигалова в шутку предложила бывшему участнику «Фабрики звезд» выбрать, с кем из российских звезд он мог бы вступить в романтическую связь. Выбор пал между Пугачевой и Ириной Аллегровой. Однако от кандидатуры последней Шаляпин отказался, уточнив, что она ему не интересна.

Также Прохор Шаляпин рассказал, что уважает и побаивается певицу Надежду Бабкину, поэтому не рассматривает себя в качестве ее молодого человека. По его словам, у артистки «мышление трактора» и она может «раздавить» того, кто рядом. Шаляпин отметил, что Бабкина круто выглядит, но подчеркнул, что ему нужна женщина попроще.