Шаляпин рассказал, почему не будет встречаться с Бабкиной Шаляпин признался, что уважает и побаивается Бабкину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Прохор Шаляпин

Российский певец Прохор Шаляпин в шоу «Алена, блин! Посидим» рассказал, что уважает и побаивается певицу Надежду Бабкину, поэтому не рассматривает себя в качестве ее молодого человека. По его словам, у артистки «мышление трактора» и она может «раздавить» того, кто рядом. Шаляпин подчеркнул, что ему нужна женщина попроще.

Бабкину уважаю, я знаю, какая она богатая. Но я ее побаиваюсь. Она Жуков, у нее мышление трактора. Она раздавит тебя просто. Это надо, чтобы она была влюблена, но она в меня не влюблена. У нее достаточно кавалеров с ее возможностями, с ее деньгами. У нее может быть миллион мальчиков. Она выглядит круто. Но у нее в голове трансформаторная будка, слишком высокое для меня напряжение. Мне надо попроще, — признался артист.

Также Шаляпин рассказал, что недавно встретил потенциальных невест преклонного возраста на Ваганьковском кладбище. По словам музыканта, одна из новых знакомых предложила поехать за ее счет в Египет и похвасталась шикарной машиной и домом. Шаляпин отметил, что отклонил предложение женщины.

До этого Шаляпин назвал пиаром внимание Аллы Пугачевой к шоу «Голос» и заявил, что об артистке уже давно пора забыть. Он добавил, что таким образом Примадонна пытается ухватиться за молодежь, а сама она вызывает только омерзение.