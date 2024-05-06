«Омерзение вызывает»: Шаляпин призвал забыть Пугачеву Прохор Шаляпин: Пугачеву нужно забыть и больше никогда не говорить о ней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прохор Шаляпин

Певец Прохор Шаляпин назвал пиаром внимание Аллы Пугачевой к шоу «Голос» и заявил, что об артистке уже давно пора забыть, передает Teleprogramma.pro. Он добавил, что таким образом Примадонна пытается ухватиться за молодежь, а сама она вызывает только омерзение.

Издание напомнило, что Пугачева наблюдала за финалом шоу «Голос» и выделила двух фаворитов — Георгия Русских и Анастасию Садковскую. Победителем проекта стал Богдан Шувалов. Говоря об этом, Шаляпин не только раскритиковал поступки певицы, но и заявил, что он специально выбрала кандидатов, которые не были фаворитами.

Уже надо забыть о ней. Об этой тетке наглой! <...> Она нарочно. Она понимает, что у Богдана больше шансов. И вот нарочно пытается пропиариться, ухватиться за молодежь. У меня только омерзение вызывает все это, честно говоря, уже сколько можно? — сказал он.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что Пугачева встала на сторону Анастасии Садковской, потому что она исполняла ее песню «Мимоходом», хоть и в современном оформлении. Он добавил, что сейчас статус преемника Примадонны можно назвать клеймом, хотя раньше он оценивался как дар свыше. По его словам, на фоне многочисленных скандалов вокруг народной артистки СССР любой человек «100 раз подумает», нужен ли ему такой наставник.