Прохор Шаляпин рассказал о последнем свидании на кладбище Шаляпин рассказал, как познакомился с двумя женщинами на Ваганьковском кладбище

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский певец Прохор Шаляпин в шоу «Алена, блин! Посидим» рассказал, что недавно встретил потенциальных невест преклонного возраста на Ваганьковском кладбище. По словам музыканта, одна из новых знакомых предложила поехать за ее счет в Египет и похвасталась шикарной машиной и домом. Шаляпин отметил, что отклонил предложение женщины.

Я недавно пошел на Ваганьковское кладбище, меня окрутили женщины там. Тоже преклонных лет, они забыли, что они на кладбище. Одна меня в Египет позвала, говорит, у меня машина шикарная, дом. Это такая хохма! Может, она на кладбище к мужу пришла. Некоторые по семь мужей уже похоронили, и все у них есть. Я познакомился там с двумя женщинами. Это было мое последнее свидание, — поделился певец.

Ранее Шаляпин назвал пиаром внимание Аллы Пугачевой к шоу «Голос» и заявил, что об артистке уже давно пора забыть. Он добавил, что таким образом Примадонна пытается ухватиться за молодежь, а сама она вызывает только омерзение.

Пугачева наблюдала за финалом шоу «Голос» и выделила двух фаворитов — Георгия Русских и Анастасию Садковскую. Победителем проекта стал Богдан Шувалов. Говоря об этом, Шаляпин не только раскритиковал поступки певицы, но и заявил, что она специально выбрала кандидатов, которые не были фаворитами.