Соседов довел до слез конкурсантку на шоу «ВИА Суперстар!» Певица Ольга Лаки расплакалась на «ВИА Суперстар!» из-за критики Соседова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Соседов

Музыкальный критик член жюри шоу «ВИА Суперстар!» Сергей Соседов довел до слез участницу проекта — солистку группы «Вирус» Ольгу Лаки, поставив ей низкий балл за выступление. Во втором выпуске программы Лаки вышла на сцену с песней «Лучшее в тебе» Евы Польны, которую, по ее словам, посвятила отцу. Соседов назвал выступление артистки «прерванным катарсисом» и заявил, что ему не хватило эмоций.

Потрясающе спела артистка и очень эмоционально... Но вот вы поете-поете, и вдруг останавливаетесь, а я на взводе. Думаю: «Сейчас что-то будет, слезы хлынут». И вдруг все закончилось. Я ничего не понял, вдохнул, жду, когда выдохнуть, я сидел в недоумении. Песня просто прервалась на высокой эмоциональной ноте. Не было финала, — прокомментировал номер Соседов.

Лаки назвала нечестным снижение бала и расплакалась. По ее словам, песня и должна была закончиться на надрыве.

До этого Соседов в шоу «СпецКорр» на YouTube-канале назвал отвратительной игру актрисы Анны Пересильд в сериале «Слово пацана». Также, по мнению критика, персонаж Айгуль получился «картонным» и самым слабым. Соседов отметил, что девушка выглядела на экране «мертвой» и «не своей».

Вместе с тем критик похвалил работу актера Рузиля Минекаева, который исполнил роль Марата. По словам Соседова, артисту удалось и мимикой, и телом, и интонацией передать образ своего героя. Также Соседову понравилась игра Леона Кемстача.