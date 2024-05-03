«Уже немолод»: продюсер о сокращении выступлений Агутина Продюсер Бабичев: Агутин стал реже выступать из-за возраста

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Леонид Агутин

Певец Леонид Агутин стал реже выступать из-за возраста, артист «уже немолод», чтобы придерживаться «бешеного гастрольного графика», считает продюсер Евгений Бабичев. В беседе со «Страстями» эксперт отметил, что певец может подрабатывать на корпоративах, так как за них больше платят.

Агутин отказался от бешеного гастрольного графика просто потому, что уже немолод. Очевидно, что Леонид принял решение в пользу сокращенного графика. Возможно, у него есть какие-то выступления либо с Анжеликой Варум, либо сольные. На корпоративах можно заработать больше, — пояснил Бабичев.

При этом продюсер уточнил, что в творчестве артиста «нет простоя». Он напомнил, что в 2020 году артист выпустил испаноязычный альбом, который попал в список на премию «Грэмми». Бабичев считает, что Агутин не будет «выпускать хит за хитом», вместо этого певец будет придерживаться комфортного графика.

Сейчас Агутин работает так, как ему комфортно. Леонид может себе это позволить с высоты своего опыта. Певец не ушел в тень: он выступает, зарабатывает. Просто это не так заметно. Раньше у него был плотный гастрольный график, съемки и появление на вечеринках, но сейчас уже не тот возраст и статус, — заключил продюсер.

Продюсер Сергей Лавров ранее предположил, что дуэту артистов, Леониду Агутину и Анжелике Варум, ничто не угрожает, поводов для их «отмены» в России нет. Он пояснил, что музыканты ведут себя сдержанно, поэтому не вызывают раздражение у публики.