Сделал из сына звезду, посвятил песню Москве: биография Олега Газманова Расскажем о биографии Олега Газманова, узнаем о его возрасте и увлечениях. А также познакомимся с биографией Родиона Газманова и других детей певца

Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

Газманов, биография

Олег Газманов — один из немногих отечественных исполнителей, который остается популярным с 1980-х. Он начинал карьеру еще в СССР и собирал стадионы. Несмотря на возраст, артист выступает и сейчас с сольными концертами. В биографии Олега Газманова много интересных фактов: он был моряком, а стал певцом. На выступлениях он не раз показывал акробатические трюки. Сегодня расскажем подробнее о биографии Олега Газманова и узнаем, сколько у него детей.

Ранняя биография и национальность Олега Газманова

Олег родился 22 июля 1951 года в семье Михаила Семеновича и Зинаиды Абрамовны Газмановых. У его матери были еврейские корни, однако в семье это не являлось предметом обсуждений, поскольку Советский Союз был поистине многонациональным государством. Отец будущего певца умер рано из-за проблем со здоровьем, которое он подорвал во время Великой Отечественной войны. Оставшись без мужа, Зинаида Абрамовна много внимания уделяла воспитанию и здоровью сына. Она была практикующим кардиологом, поэтому еще в раннем возрасте выявила у Олега проблемы с сердцем. Чтобы поберечь сына, она записала его на занятия по скрипке, но отношения с преподавателями у Олега не сложились, и он втайне от матери стал посещать занятия по спортивной гимнастике. Именно благодаря этому удалось в дальнейшем избавиться от проблем со здоровьем.

Через несколько лет занятий Газманов получил травму и был вынужден оставить спорт, но навыки по исполнению акробатических трюков артист позже применял на выступлениях.

Однако творчество в биографии Олега Газманова появилось позже: сразу после школы он поступил в инженерно-морское училище в Калининграде. Высокая успеваемость и успешная исследовательская деятельность в море во время учебы помогли ему стать одним из преподавателей учебного заведения. В эти же годы Олег начал выступать в составе местного музыкального коллектива «Атлантик». И через несколько лет научной деятельности и параллельных занятий творчеством он понял, что хочет связать свою жизнь именно с музыкой.

Фото: Anvar Galeev/Global Look Press Газманов Олег, биография

Газманов подошел к делу обстоятельно и успешно сдал экзамены в Калининградское музыкальное училище, получив в 1981 году диплом по классу гитары. Чтобы заработать на жизнь в эти годы, Олег пел в ресторане одной из местных гостиниц. По окончании учебного заведения он получил несколько предложений от различных ансамблей, однако успех сольных выступлений заставил его поверить в то, что он может выступать один. И Газманов отправился покорять Москву.

Московский период в биографии Олега Газманова

Чтобы попасть на сцену в Москве, будущему певцу пришлось браться за любую работу. Коллеги исполнителя по достоинству оценили его поэтический и композиторский талант, благодаря чему Олег стал писать песни для уже известных артистов.

Однако он не оставлял попыток попасть на сцену. Прорыв в этой ситуации певцу подарила песня «Люси», которую он писал для себя, но не смог исполнить, сорвав голос перед выступлением. В экстренном порядке слова песни были переписаны так, чтобы ее мог исполнить сын Олега — Родион Газманов. Так, песня, написанная про девушку Люси, в детском варианте стала о собаке. Пятилетний мальчик трогательно исполнил эту композицию, и фамилия Газманова запомнилась. А вскоре, в 1989 году Олег написал и исполнил песню, которая стала хитом и на долгие годы его визитной карточкой. «Путана» так понравилась жителям Союза, что Газманов стал получать письма от поклонниц. Затем вышел хит «Эскадрон», который принес Олегу всесоюзную славу еще и благодаря тому, что на концертах артист не только исполнял песни, но и представлял танцевальные номера, что в конце 1980-х на отечественной эстраде было редкостью.

В первые годы после распада Союза, несмотря на тяжелое материальное положение россиян, Газманову удавалось собирать полные залы. Так он, недавно начавший сольную карьеру, собрал полные трибуны стадиона в Лужниках, где на концерт пришло 70 000 человек.

Всего Олег Газманов выпустил 20 альбомов. Среди наиболее популярных его произведений такие песни, как:

«Балтийский берег»

«Господа офицеры»

«Сделан в СССР»

«Мои ясные дни»

«Свежий ветер»

«Эскадрон»

«Морячка»

«Загулял»

«Путана»

«Москва»

«Есаул»

«Мама»

Фото: Vladimir Myshkin/Global Look Press Газманов Олег, биография, возраст

Также в творческой биографии Газманова есть песни, которые он написал для таких исполнителей, как Филипп Киркоров, Вика Цыганова, Лариса Долина, Валерий Леонтьев, Татьяна Овсиенко.

Кроме того, Олег Газманов снялся в нескольких кино- и телевизионных проектах:

«Старые песни о главном», 1995 год.

«Старые песни о главном — 2», 1996 год.

«Таксистка — 4» сериал, 2007 год.

«Новогодняя SMS-ка», 2011 год.

«Смешанные чувства», 2014 год.

«Совершенно летние», 2021 год.

Личная жизнь Олега Газманова

Личная жизнь Газманова неизменно вызывает интерес у поклонников и прессы. Первый раз певец сочетался браком в 24 года. Ирина Газманова родила ему сына Родиона и, отказавшись от карьеры, посвятила себя мужу и сыну. Супруги прожили вместе два десятилетия, но в 1997 году Газманов на улице в Москве встретил Марину. Девушка только со второго раза удостоила известного исполнителя вниманием и приняла приглашение на концерт. На тот момент она была замужем и не искала новых отношений. Однако вскоре она рассталась с супругом, и Олег Газманов решил позвать новую возлюбленную замуж.

Они поженились 20 лет назад, и с тех пор в личной жизни Газманова больше не происходило никаких изменений. Сейчас Марина занимается хозяйством, а два года назад выпустила свою первую книгу, о чем певец рассказывал поклонникам в соцсетях.

Дети Газмановых

Всего у Газмановых трое детей:

Родион, сын Олега от первого брака. Филипп, сын Марины от первого брака. Марианна, общая дочь.

Не все дети Газманова пошли по его стопам. Филипп открыл собственную компанию, занимающуюся логистикой. В биографии Родиона Газманова тоже был опыт коммерческой и финансовой деятельности, но потом он, как и его отец, связал свою жизнь с творчеством. Сегодня Родион — талантливый музыкант и успешный телеведущий.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Сколько детей у Газманова

Где Олег Газманов сейчас

Сегодня артист продолжает гастролировать с сольными концертами по разным городам России. Он активно поддерживает политику страны.

Стоит отметить, что Газманов — один из немногих отечественных деятелей искусства, кто и в своем творчестве уделяет внимание любви к стране. Сначала он выпустил песню «Москва», написанную к 850-летию столицы. Впоследствии он написал такие патриотические композиции, как «Вперед, Россия!», «Бессмертный полк», «Встанем».

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