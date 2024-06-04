«Если решила, то всё»: Трофимов отговаривал дочь от участия в «Голосе» Трофимов признался, что дочь Елизавета стала участницей «Голоса» против его воли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Трофимов

Певец Сергей Трофимов рассказал, что был против участия дочери Елизаветы в шоу «Голос». Как рассказал артист в беседе с gazetametro.ru, он переживал, что критерий оценки зрителя будет строиться на основе ее происхождения, а не таланта. Он допускал обвинения в адрес дочери, что девочку на проект «пропихнули родители» со связями, однако Елизавета все равно настояла на своем участии в «Голосе» и добилась своего.

Она упертая, если уж что-то решила, то все. У меня знакомые все переживали, когда ей в финале не дали первое место, — сказал Трофимов.

В прошлом году Елизавета Трофимова почти добралась до финала восьмого сезона шоу «Голос.Дети». На полуфинале она исполнила песню «Кажется» и после этого получила поддержку от наставника Егора Крида, который обратился к девушке с просьбой не оставлять музыку. Крид выбрал в финал Веронику Сыромлю и Рагду Ханиеву.

В 2019 году дочь певицы Алсу Микелла Абрамова стала победительницей шестого сезона шоу «Голос». По итогам зрительского голосования девочка набрала 56%. Из-за этого многие зрители, а также представители шоу-бизнеса усомнились в честности ее победы. Спустя время эксперты выявили накрутку голосов и отдали первое место всем финалистам.