Агутин выпустил новый альбом: что сказали слушатели, за что хвалят сборник

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Леонид Агутин

Заслуженный артист России Леонид Агутин выпустил новый альбом «Все не зря». Поклонники с нетерпением ждали 16-й пластинки певца, однако не все остались ею довольны. Что сказали слушатели, за что хвалят сборник, какие отзывы?

Что за альбом вышел у Агутина

Релиз пластинки состоялся 29 марта на всех стриминговых площадках. Предыдущий альбом Агутина «Включите свет» вышел в 2021 году. Дата премьеры новой пластинки была выбрана музыкантом неслучайно, поскольку 30 лет назад вышел первый студийный лонгплей Агутина «Босоногий мальчик».

«Работали мы над ним с июля. В общем, девять месяцев. Надеюсь, что все не зря. Прошу любить и жаловать. Очень жду вашей реакции, ваших мнений драгоценных и вообще, чтобы вы наконец-то его послушали», — признавался певец за несколько дней до релиза.

В альбом вошли 12 песен: «Скажи хоть что-нибудь», «Всё не зря», «Небо падает в руки», «Бог об этом не просил», «Лебеди», «Мне 225 лет», «Марина», «Тоскую», «Боже, прости», «Снегом», «Тем, кто ты» и «Понты». Последняя композиция была записана при участии Гоши Куценко, Михаила Полицеймако и Александра Гутина.

Агутин не стал раскрывать смысл своих новых песен, поскольку считает, что слушатели сделают выводы сами.

Какие отзывы о новом альбоме Агутина

Музыкальный журналист Александр Кондуков отметил, что новая пластинка отличается особым эмоциональным контекстом. По его мнению, Агутин буквально зовет слушателей на новую высоту.

«В альбоме „Все не зря“ на месте главное качество Агутина как артиста — уникальный поп-мелодизм. У каждой песни в альбоме свой эмоциональный контекст, но для Леонида главное — единство звучания альбома. Основное настроение — волнение перед новом взлетом, Агутин зовет на новую высоту», — считает Кондуков.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Леонид Агутин

Обозреватель «Коммерсанта» Евгений Гаврилов полагает, что новая пластинка является выходом артиста «из творческого оцепенения и добавляет к привычным латиноамериканским ритмам восточную экзотику и тревожную московскую лирику». Он отметил, что композиции «с богатыми аранжировками разбавлены ироничными номерами».

Журналистка Варвара Ушкарова также отметила обилие инструментария, использованного Агутиным для записи новых треков. Она отметила, что композиции нового альбома стали калейдоскопом настроений.

«Пластинка стала настоящим калейдоскопом настроений: в ней смешалась и грусть, и волнение, и рефлексия. Как и предыдущие, альбом обладает таким же родным и теплым звучанием, в котором гармонично сочетаются разные жанры: поп-рок, баллада, латино и эстрада», — написала Ушкарова.

Особого внимания аудитории удостоились композиции «Мне 225 лет», «Бог об этом не просил», «Всё не зря», «Небо падает в руки», «Лебеди» и «Боже, прости».

«Было известно, что Леонид Николаевич — сильный поэт и шикарный музыкант. Но это самый содержательный альбом за время его карьеры, уж точно самый крутой за последние несколько лет. Инструменталка — огонь», — написала поклонница Агутина Ася Кизерман.

«Шикарно! Это уже рука мастера, человека с жизненным опытом, размышляющего о смысле бытия. Взрослеет человек, меняются его взгляды и интересы, поэтому меняются и его песни, и музыка! Но, как и всегда, слог и манеру Агутина ни с кем не сравнить!» — восторгаются в Сети.

«Релиз весны! Наслаждаемся! Альбом получился по-домашнему уютным, философским, если так можно сказать, взрослым! Это островок спокойствия в наше время бешеных скоростей. Буду надеяться, что появится и в качестве flac, так как mp3 не даёт раскрыться палитре инструментов, звучащих в альбоме!» — отмечает фанат артиста Юрий Хлонь.

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