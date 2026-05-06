06 мая 2026 в 09:32

В Барнауле началось прощание с экс-солистом группы «Земляне» Жучковым

В Барнауле в 12:30 по местному времени (08:30 мск) началась церемония прощания с бывшим солистом группы «Земляне» Юрием Жучковым, который скончался на 68-м году жизни, сообщил в соцсетях его коллега Виталий Гасаев. Музыкант умер 2 мая.

Прощание с Юрием Жучковым проходит 6 мая <…> с 12:30 до 14:00, — написал Гасаев.

Жучков родился в Барнауле, получил музыкальное образование по классу баяна и обучался в институте культуры. В 1986 году начал выступать в составе группы «Земляне». После распада коллектива вернулся в родной город, где создал группу «Восточный экспресс». По предварительным данным, причиной смерти артиста стали проблемы с сердцем.

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru заявил, что благодаря влиянию Жучкова группа «Земляне» стала по-настоящему уникальным рок-коллективом. Внутри команды стали отчетливо прослеживаться западные манера исполнения и стиль. По мнению Бабичева, группа второй волны превратилась в тот самый коллектив, который не стыдно было показать на Западе.

