Раскрыта хитрая схема мошенников с сайтами объявлений

Злоумышленники похищают данные пользователей, отправляя им ссылки на якобы старые объявления на онлайн-платформах, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, схема может обернуться привлечением подставных представителей госорганов.

Мошенники находят на онлайн-площадках бесплатных объявлений старые публикации, где сохранился номер владельца, и пишут ему как обычные покупатели. Пользователь спокойно отвечает, что предложение уже давно неактуально. После этого злоумышленники присылают ссылку и убеждают: «Вот же ваше объявление, оно до сих пор активно». Линк ведет на сайт-клон площадки, где предлагают авторизоваться, чтобы якобы проверить информацию. Дальше сценарий может развиваться по-разному: похищение учетных данных, получение доступа к аккаунтам или новый этап давления с участием лжесотрудников госорганов и правоохранительных структур, — предупредил Щербаченко.

Он подчеркнул, что для защиты от мошенников не стоит продолжать общение, если объявление давно закрыто. Доцент порекомендовал завершать разговор, если злоумышленник просит перейти по ссылке или сообщить коды из СМС. Также эксперт призвал удалять публикации на платформах, где уже была совершена сделка, и менять пароль каждые два месяца.

Ранее в департаменте здравоохранения Москвы предупредили о мошенниках, выдающих себя за сотрудников поликлиник, которые звонят людям и под предлогом диспансеризации пытаются получить их паспортные данные, СНИЛС и коды из СМС. По информации ведомства, настоящие работники медицинских учреждений никогда не запрашивают такую информацию.