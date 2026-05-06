Раскрыта судьба одной из освобожденных в Мьянме россиянок

Одна из освобожденных из мошеннического кол-центра в Мьянме россиянок вылетела из бангкокского аэропорта Суваннапхум на родину, сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин. По его словам, которые приводит ТАСС, еще одна гражданка РФ тоже прилетит сегодня, 6 мая, но позднее.

Россиянка Альфинур К., освобожденная из центра онлайн-мошенничества в Мьянме в результате скоординированных действий посольств РФ в Бангкоке и Янгоне, таиландских и мьянманских правоохранительных органов, вылетела на родину в рамках процедуры репатриации, — отметил Ильин.

Ранее сообщалось, что две гражданки России, освобожденные из мошеннического кол-центра на территории Мьянмы, переданы сотрудникам посольства РФ в Таиланде для дальнейшей репатриации. Операция была проведена при содействии дипломатов в Мьянме и МВД РФ.

До этого тайские правоохранители задержали россиянина, который заманивал людей из стран СНГ в мошеннические кол-центры в Мьянме. В таких заведениях многие попадали в рабство. Мужчина работал на мафию, при этом сам жил с девушкой в Бангкоке.