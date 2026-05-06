День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 15:29

Чемпионка России по настольному теннису назвала главную мечту в карьере

Теннисистка Тайлакова назвала медаль Олимпийских игр главной мечтой в карьере

Мария Тайлакова Мария Тайлакова Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Чемпионка России по настольному теннису в женском одиночном разряде Мария Тайлакова в беседе с NEWS.ru назвала медаль Олимпийских игр главной мечтой в карьере. Она также отметила, что в свободное время любит читать книги, гулять и смотреть сериалы.

Главная мечта в карьере — медаль Олимпийских игр. Как провожу свободное время? Гуляю, читаю книжки, смотрю сериалы. Вкусно ем, — сказала Тайлакова.

3 мая спортсменка впервые в своей карьере выиграла чемпионат России в женском одиночном разряде. Тайлакова обыграла Екатерину Зиронову. Финальная встреча завершилась со счетом 4:3 (12:10, 3:11, 11:8, 14:12, 7:11, 9:11, 11:4).

Ранее участник сборной России по настольному теннису Владимир Сидоренко рассказал, что в их виде спорта нельзя разбивать ракетки, за это сразу удаляют с игры. Он отметил, что нарушение фиксируется, даже если ракетка просто упадет. Сидоренко упомянул несдержанность теннисистов, в частности казахстанца Александра Бублика и россиянина Даниила Медведева, которые, по его словам, «уже всех переслали».

Спорт
настольный теннис
Россия
Олимпийские игры
Виктор Байбаков
В. Байбаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Робот-гуманоид прошел обряд посвящения в буддизм
В посольстве раскрыли, пострадали ли россияне при наезде авто в Лейпциге
«Настоятельно требуем»: российские послы жестко обратились к Берлину
Онколог озвучил неожиданные факторы риска рака груди
Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы
Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
В Израиле заявили о готовности продолжить войну против Ирана
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.