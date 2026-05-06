Чемпионка России по настольному теннису назвала главную мечту в карьере Теннисистка Тайлакова назвала медаль Олимпийских игр главной мечтой в карьере

Чемпионка России по настольному теннису в женском одиночном разряде Мария Тайлакова в беседе с NEWS.ru назвала медаль Олимпийских игр главной мечтой в карьере. Она также отметила, что в свободное время любит читать книги, гулять и смотреть сериалы.

Главная мечта в карьере — медаль Олимпийских игр. Как провожу свободное время? Гуляю, читаю книжки, смотрю сериалы. Вкусно ем, — сказала Тайлакова.

3 мая спортсменка впервые в своей карьере выиграла чемпионат России в женском одиночном разряде. Тайлакова обыграла Екатерину Зиронову. Финальная встреча завершилась со счетом 4:3 (12:10, 3:11, 11:8, 14:12, 7:11, 9:11, 11:4).

Ранее участник сборной России по настольному теннису Владимир Сидоренко рассказал, что в их виде спорта нельзя разбивать ракетки, за это сразу удаляют с игры. Он отметил, что нарушение фиксируется, даже если ракетка просто упадет. Сидоренко упомянул несдержанность теннисистов, в частности казахстанца Александра Бублика и россиянина Даниила Медведева, которые, по его словам, «уже всех переслали».