Объявившая о свадьбе дочь Агутина выступает в русских барах в Голливуде Дочь Агутина Лиза сообщила о начале гастрольного тура в США

Фото: Bruvvy

Лиза Варум

Дочь певцов Леонида Агутина и Анжелики Варум Лиза, проживающая в США, в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) анонсировала серию концертов по небольшим барам в русском районе Лос-Анджелеса. 24-летняя певица выступает с собственной рок-группой Bruvvy, где является вокалисткой. Ранее Варум-младшая сообщила о скорой свадьбе с музыкантом по имени Джон.

Одним из русских баров, где Лиза Варум выступит 13 июня, стал Bar Lubutch в Санта-Монике, интерьер которого оформлен в советском стиле. В меню заведения — коктейли «Молотов» и «Московский мул», а также зубровка и еще 200 сортов водки из разных стран.

До этого Агутин признался, что не будет покупать подарок к 55-летию Варум 26 мая. По его словам, раньше он старался радовать супругу ювелирными изделиями. Но теперь перестал это делать из-за того, что однажды перепутал бренд в разговоре с журналистами и за это получил критику от жены.

Агутин также сообщил, что не знает, как удивить жену в ее юбилей, особенно после того, как она подарила ему автомобиль Maserati. Он также рассказал, что за 27 лет совместной жизни он ничего не купил жене. Журналисты пошутили, предложив певцу подарить Варум остров. Агутин посмеялся над этим предложением.