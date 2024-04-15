Стало известно о свадьбе дочери Агутина и Варум с американским продюсером Николай Агутин сообщил о свадьбе внучки с продюсером из США Джоном Сэмюэлом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Агутин

Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина Елизавета выходит замуж за американского продюсера Джона Сэмюэла, рассказал дедушка девушки — музыкант Николай Агутин в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ. Молодой человек сделал предложение девушке, они готовятся к свадьбе, уточнил он.

Лиза с молодым человеком приезжала в Москву недавно. Симпатяга пацан. Он ей уже сделал предложение, и колечко было, — рассказал Агутин.

Дочь Варум и Агутина с детства живет в США, где ее воспитывали бабушка и дедушка по линии матери. Родители Елизаветы приняли решение оставить девочку старшим родственникам из-за постоянных гастролей. Там она закончила школу и получила американское гражданство. Девушка выбрала карьеру музыканта – она выступает солисткой в рок-группе под псевдонимом Лиз Холлоуэй. Между ней и ее избранником Сэмюэлом изначально были только рабочие отношений.

Также сообщалось, что народная артистка СССР Алла Пугачева выпустила новую песню в преддверии 75-летнего юбилея. Музыку и слова к композиции под названием «Я плачу» написал певец Леонид Агутин еще пять лет назад. По словам директора артистки Елены Чупраковой, песня доступна к прослушиванию на всех музыкальных платформах.