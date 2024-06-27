Израиль, ресторан с Чубайсом, пост об СВО: где сейчас Паулина Андреева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Паулина Андреева

Актриса театра и кино Паулина Андреева в последнее время пропала из поля зрения СМИ. Чем она занимается сейчас, что говорила о спецоперации и браке с Федором Бондарчуком?

Чем известна Андреева

Паулина Андреева родилась 12 октября 1988 года в Санкт-Петербурге. По паспорту ее зовут Екатерина.

После окончания школы она поступила на факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), но после двух лет обучения уехала в Москву и стала студенткой Школы-студии МХАТ.

Артистка снималась в картинах «Шальной ангел», «Саранча», «Выстрел», «Метод», «Мифы», «Спящие», «Лучше, чем люди», «Любовницы», «Метод-2», «Конек-Горбунок», «Вертинский», «Покупай» и других. Всего в ее фильмографии на данный момент 28 работ.

В 2019 году Андреева дебютировала как режиссер, сняв ленту «Плачу с вами».

Также она выступала сценаристом в проектах «Допинг», «Есть город золотой», «Плачу с вами», «Псих», «Покупай», «Актрисы».

Что известно о личной жизни Андреевой

В 2019 году Паулина Андреева вышла замуж за режиссера и продюсера Федора Бондарчука, который старше ее на 21 год.

В 2021 году у супругов родился сын Иван.

Андреева признавалась, что ей трудно жить вместе с известным режиссером.

«Так как я замужем за очень известным режиссером, вокруг меня очень мощный фон. Это очень яркое обстоятельство само по себе. То есть фон глобального недоверия к моим затеям. И когда киносообщество узнавало о том, что я пишу для Федора сценарии, все сочувствовали Федору. Говорили, что я заведу его за Магадан. Знаете, бывают жены в наказание, бывают — во вспоможение. Поэтому было трудно выдерживать, что тебе действительно никто не доверяет. Никто не доверяет, что ты можешь действительно создать, написать что-то», — жаловалась она в YouTube-проекте «Театральный журнал».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Как Андреева связана с Ургантом

В 2021 году Паулина Андреева снялась в клипе актера и телеведущего Ивана Урганта «Ночной каприз» — кавере на композицию группы «Моральный кодекс».

По сценарию герой Урганта останавливается в мотеле. В его номере есть тайная комната, которая способна исполнять желания: бросая монетку в специальный аппарат, чтобы эта комната открылась, он видит перед собой за прозрачной дверью героиню Андреевой. Девушка сильно ему понравилась, он захотел снова видеть ее и продолжил тратить монеты.

В видео пара то мило общается, то ссорится, пока в итоге все вокруг не начинает полыхать ярким пламенем.

В ролике артистка предстала в ретрообразе, а также с длинными волосами и челкой.

Что Андреева говорила о спецоперации

Зимой 2022 года Паулина Андреева в соцсетях выступила против спецоперации. После этого она временно пропала из поля зрения СМИ и поклонников.

Весной того же года актрису засняли в ресторане Стамбула. Вместе с ней за столиком сидели экс-спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс и его жена. Федора Бондарчука в их компании не было.

В июне 2022 года стало известно, что родственники Андреевой эмигрировали — ее братья переехали в Израиль. Тогда поклонники решили, что актриса тоже скоро уедет, но выяснилось, что в Стамбуле она просто проводила отпуск. Ее менеджер также объясняла, что артистка не появляется на светских мероприятиях из-за декрета.

Чем сейчас занимается Андреева

Паулина Андреева продолжает творческую деятельность. В 2022 году она снялась в картинах «Медея», «The Телки», «13 клиническая» и «Сирано де Бержерак». В скором времени также должна выйти лента «Как дети» с ее участием.

В 2025 году ожидается премьера мюзикла «Пророк», посвященного жизни Александра Пушкина, в котором Андреева исполнит роль Авдотьи Голицыной.

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