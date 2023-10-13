Дуров объяснил, почему не блокирует канал ХАМАС в Telegram Дуров: канал ХАМАС в Telegram не будет заблокирован, он помогает спасать жизни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основатель Telegram Павел Дуров заявил на своей странице в мессенджере, что не станет блокировать канал ХАМАС на этой же платформе. Он объяснил, что алгоритмы Telegram невозможно использовать для пропаганды, но при этом есть шанс спасти мирных жителей за счет предупреждений.

Дуров пояснил, что модераторы Telegram и инструменты искусственного интеллекта удаляют весь вредоносный контент. При этом в отличие от других приложений, продвигающих шокирующие ролики ничего не подозревающим людям, в Telegram пользователи получают только те информацию и материалы, на которые они сами подписались.

Таким образом, маловероятно, что каналы Telegram можно использовать для значительного усиления пропаганды. Вместо этого они служат уникальным источником информации из первых рук для исследователей, журналистов и специалистов по проверке фактов, — отметил основатель соцсети.

Дуров отметил, что можно с легкостью уничтожить канал ХАМАС, однако есть риск усугубить ситуацию с жертвами. В качестве примера он напомнил, что на этой неделе ХАМАС использовал Telegram, чтобы предупредить мирных жителей Ашкелона о необходимости покинуть этот район перед массивными ракетными ударами.

Поможет ли закрытие их канала спасти жизни или поставит под угрозу еще больше жизней? — написал он.

Ранее Павел Дуров добавил в Telegram поддержку иврита, написав, что жителям Израиля и Палестины в это непростое время нужна поддержка. Он добавил, что сейчас сотни тысяч граждан воюющих стран заводят в мессенджере аккаунты, поэтому важно предоставить им возможность общаться с друзьями и близкими.