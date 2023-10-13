Глава МИД ФРГ спустилась в бункер из-за атаки ХАМАС на Израиль Глава МИД ФРГ укрылась с делегацией в убежище от атаки ХАМАС на Тель-Авив

Фото: Florian Gaertner/PHOTOTHEK/Global Look Press

Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок пришлось укрыться в убежище из-за ракетного обстрела Израиля со стороны палестинского движения ХАМАС, сообщает агентство DPA. Уточняется, что дипломат была вынуждена спуститься в специально оборудованный подземный бункер.

По данным агентства, ХАМАС вновь обстреляло Тель-Авив. В городе сработала система противовоздушной обороны «Железный купол». Бербок, которая в настоящее время находится с визитом в Израиле, пришлось спускаться в бункер вместе со всей делегацией. Сообщений о пострадавших не поступало.

Во время визита в Израиль Бербок призвала ХАМАС освободить похищенных из Израиля заложников. Она обратилась к представителям движения не только как дипломат, но как человек и мать. По ее словам, «немедленного освобождения этих людей ожидают все, кто стоит на стороне человечества».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге заявил, что в Германии признают незаконной деятельность движения ХАМАС и организации Samidoun, поддерживающей палестинских заключенных в израильских тюрьмах. По его словам, боевики осуществляют теракты, а Samidoun их «прославляет».