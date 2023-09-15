Народный артист, ведущий, ловелас: многогранная жизнь Игоря Верника Рассказываем, как сложилась творческая и личная жизнь Игоря Верника, одного из самых узнаваемых российских телеведущих

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Верник

Игорь Верник — шоумен, актер театра и кино, продюсер, композитор и обладатель самой узнаваемой улыбки на российском ТВ. Почти 40 лет он служит МХТ им. Чехова и работает ведущим на федеральных каналах. Обратимся к биографии Игоря Верника и узнаем, как развивалась творческая и личная жизнь артиста и чем он занят в 2023 году.

Ранняя биография Игоря Верника

Игорь Верник появился на свет 11 октября 1963 вместе с братом-близнецом Вадимом. Творческий путь был предначертан Игорю с рождения. Его отец, московский интеллигент, удостоен звания народного артиста РФ за многолетнюю работу на посту худрука Всесоюзного радио. Мать преподавала в МГДМШ им. Прокофьева.

Все Верники выбрали творческую стезю. Старший сын Ростислав отучился в Школе-студии МХАТ и стал успешным актером. Вадим отдал предпочтение журналистике и театроведению. А Игорь с детства учился музыке и уже тогда понял, что хочет посвятить жизнь сцене.

Актерское мастерство привлекало Игоря больше, чем музыка. По окончании школы он подал документы сразу в 3 театральных училища. Каждое из них — ВТУ им. Щепкина, ГИТИС и МХАТ — было готово принять будущего артиста. Игорь последовал примеру брата Ростислава и поступил в МХАТ (позже — МХТ им. Чехова).

Фото: Olga Khabarova/Russian Look/Global Look Press Игорь Верник

Учеба была легкой и плодотворной. Все 4 года Верник демонстрировал блестящие результаты. А его дипломную работу комиссия удостоила высшего бала. Новоиспеченный выпускник, в 1986 году Верник был приглашен в труппу МХТ им. Чехова. Так началось его служение театру.

37 лет в МХТ: Игорь Верник на сцене театра

Театральная жизнь Верника неразрывно связана с МХТ. На сцене альма-матер артист примерил десяток ролей. В их числе адвокат Додсон из «Пиквикского клуба», Арамис из «Мушкетеров», Дробязгин в «Варварах» и многие другие.

Игорь Верник верен родному театру по сей день: его служба длится уже 37 лет. Верник — бессменный участник основного актерского состава. В число лучших спектаклей артиста входят:

«Тартюф»;

«Ундина»;

«Король Лир»;

«Мастер и Маргарита»;

«Портрет» и другие.

Заслуги Верника не остались незамеченными. В 1999 году его признали заслуженным артистом РФ. Спустя 14 лет он получил награду Чеченской Республики. А в 2016 Игорь Верник был признан народным артистом Российской Федерации.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Игорь Верник в спектакле «Дракон» в постановке Константина Богомолова

Актер выступает на сцене и по сей день. Осенью 2023 года состоялась премьера спектакля «Новая оптимистическая трагедия». Игорь Верник исполняет одну из главных ролей. По его собственному признанию, он не намерен оставлять МХТ ради другого театра.

Актерская карьера Игоря Верника

Верник дебютировал в кино еще во время обучения в МХАТе, в 1984 году. Он получил роль второго плана в социальной драме Сергея Евлахишвили «Призываюсь весной». После дебюта Верник не раз появлялся в фильмах и сериалах, но в основном в эпизодических ролях.

В число лучших проектов актера, по мнению его поклонников, входит сериал «Время жестоких». В криминальной драме 2004 года Верник сыграл капитана милиции Анохина. Сам Верник признавался, что Анохин стал для него «ролью мечты». Он сравнил своего персонажа с «отважным ковбоем, борющемся со злом».

Здесь же стоит упомянуть и другого «борца со злом», которого сыграл Верник. А именно капитана Пронина из одноименного 4-серийного российского мультфильма. Мультипликатор Михаил Зайцев вместе с творческим объединением «Экран» создал анимационную пародию на американские боевики. Главным героем тетралогии стал брутальный милиционер Пронин, сражающийся с преступностью. Игорь Верник подарил Пронину голос, проявив себя как актера озвучки.

30 лет на экране: Игорь Верник как телеведущий

Фильмография актера насчитывает более 130 проектов. Но большинство зрителей знает Верника как телеведущего. В этом амплуа артист дебютировал в 90-х годах в передачах «Рек-тайм» и «Проще простого». После этого он начал регулярно появляться на каналах НТВ, СТС, ТВЦ, на Первом канале и других. Шоумен вел программы:

Фото: Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS Игорь Верник

«Седьмое чувство»;

«„Доброе утро“ на Первом»;

«Для тебя»;

«Высшая лига КВН»;

«Один в один»;

«Субботний вечер»;

«Золотая фишка» и другие.

Даже в художественных проектах артист нередко предстает в образе шоумена. В многосерийном триллере «Игра на выживание» актер играет самого себя. Проект получил высокие оценки зрителей и продлен на 3-й сезон.

Артист много работает в паре с братом Вадимом. Они вместе ведут телепередачу «2 Верник 2», которая была номинирована на премию ТЭФИ-2018. В рамках шоу близнецы берут интервью у деятелей культуры. В их студии побывали Алексей Серебряков, Рената Литвинова, Николай Цискаридзе и многие другие.

Три жены и десятки подруг: бурные романы Игоря Верника

Личная жизнь Верника не менее насыщенная, нежели творческая. Верник регулярно появляется в окружении привлекательных актрис, ведущих и певиц. При этом, по признанию самого Игоря, он всегда мечтал о «любви до гроба».

Первую попытку заключить брачный союз Верник предпринял в возрасте 22 лет. Его избранница Маргарита прожила с артистом всего пару лет, а затем подала на развод. Позже актер признавался, что причиной расставания стало его равнодушие. Верник почти не уделял жене время и был сосредоточен на карьере. Он также настаивал, чтобы девушка делала аборты, хотя позже, по его словам, сожалел об этом. Верник поделился нелицеприятными подробностями отношений с Маргаритой на телепрограмме «Судьба человека».

Второй женой Игоря Верника стала журналистка Мария Казакова. Возлюбленные поженились в 1998 году. Год спустя у них родился сын Григорий. Но и этот союз продержался недолго. Популярность Верника росла, и все свободное время актер посвящал работе. В конце нулевых супруги развелись, Григорий остался с отцом. Это не помешало семье сохранить дружеские отношения. Сын Верника и Марии видится не только с матерью, но и со сводной сестрой Вероникой.

Более 10 лет Верник оставался холостяком, пока в 2023 году не женился на продюсере Натальей Шнейдеровой. Церемония прошла скромно. На фото с бракосочетания Верник и Шнейдерова неловко позируют на фоне ЗАГСа. Наталья одета в простое, но изящное белое платье и держит букет ромашек.

Как сложилась жизнь детей Игоря Верника

Григорий — единственный сын артиста, больше детей у Верника нет. 23-летний молодой человек пошел по стопам отца и стал актером. Он снялся в фильме «Кентавр» и сериалах «Фандорин. Азазель», «Домашний арест», «Мамы чемпионов» и других. Примечательно, что сын Верника унаследовал от артиста не только талант, но и широкую улыбку.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Григорий Верник

Творческая и личная жизнь Игоря Верника сегодня

59-летний артист не торопится расставаться с карьерой. Он регулярно выходит на сцену МХТ им. Чехова и исполняет ведущие роли. Его послужной список как актера кино тоже расширяется. В 2023 году в разработке находятся сразу несколько фильмов и сериалов с участием Верника. В их числе:

«Мастер и Маргарита» (прежнее название — «Воланд»);

«Первая любовь»;

«Кеша должен умереть»;

«Игра на выживание — 3» и другие.

Так что в творческой биографии Игоря Верника появится еще немало новых страниц. А вот как сложится его жизнь с новой избранницей, покажет время.

Игорь Верник — не только заслуженный артист РФ, но и любимец зрителей по всей стране. После прочтения биографии Верника может показаться, будто ведущий родился под счастливой звездой. Но его успех — результат не удачи, а трудолюбия. Поклонники актера могут радоваться: он еще не раз вернется на сцену и телеэкраны.

Читайте также:

Инна Чурикова: прима «Ленкома», муза Панфилова и любимица зрителей

Андрей Григорьев-Апполонов: как сочинский парень стал Рыжим из «Иванушек»

Биография Децла: что он сделал для хип-хопа в свои годы

Наталья Бочкарева: как встреча с Табаковым изменила жизнь студентки

Марк Захаров — человек, подаривший имя «Ленкому»