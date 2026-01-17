Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 13:55

«Игоряш, смотри, все пришли»: Верник трогательно простился с Золотовицким

Актер Верник поделился воспоминаниями о Золотовицком на церемонии прощания

Игорь Верник на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве Игорь Верник на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российский актер Игорь Верник поделился воспоминаниями о заслуженном артисте России, ректоре Школы-студии МХАТ Игоре Золотовицким на церемонии прощания с артистом, которая проходит на основной сцене МХТ имени А. П. Чехова. Он подчеркнул, что время рядом с наставником всегда проходило в юморе, любви и тепле, передает корреспондент NEWS.ru.

Игоречек, Игоряш. Ну, смотри, все пришли. Все, кого ты любил. Все, кто тебя любит. Все здесь. Все говорят о том, как тебя любят, как тебя не хватает, каким ты был, как невозможно осознать. Не должны уходить такие люди. Кажется, что они будут всегда. Мы все жили рядом с тобой в хохоте, в смехе, в любви, в юморе, в тепле. Ты большой, большой. Я помню, как в школу-студию МХАТ на первый курс поступил и сразу увидел тебя. Тебя нельзя было не увидеть, потому что наших маленьких коридорах ты сразу был большой. И вокруг тебя был юмор, к тебе все тянулись, все. Ты забирал это все пространство на себя, а все отдавали тебе это пространство, потому что хотелось, чтобы оно было наполнено таким юмором, такой атмосферой, — выступил Верник.

Ранее актер Владимир Машков, выступая на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким, заявил, что настоящий артист бессмертен. Он отметил, что даже когда исчезает надежда, остаются вера в бесконечность таланта и любовь близких.

