Петербургский ресторан продолжает работать после отравления клиентки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге продолжает работать ресторан Ivory Garden, после визита в который местная блогер Вероника Аносова слегла в больницу с сальмонеллезом, передает 78.ru. Внутри заведения сидит компания, выпивающая вино. При этом на двери продолжает висеть объявление о временной приостановке работы.

Дорогие гости, ресторан не работает по техническим причинам. Приносим свои извинения, — говорится в объявлении на двери.

Вероника Аносова рассказала о заражении сальмонеллезом в социальных сетях. Она была госпитализирована спустя сутки после того, как провела время в заведении. У нее отмечались сильные боли в животе и температура выше 39 градусов. Девушка обратилась в соцсетях к руководству ресторана, однако ее сообщения проигнорировали. Ответ она получила после того, как ее публикация собрала около 150 репостов.

В конце сентября в Санкт-Петербурге заразились сальмонеллезом клиенты ресторана «Ебидоеби». Они заказали роллы, в которых позже лабораторные сотрудники нашли патогенные микроорганизмы. О первых отравившихся роллами от компании «Ебидоеби» стало известно еще 14 сентября — все они рассказали о тревожных симптомах после заказанного на дом ужина.