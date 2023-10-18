Блогер слегла в больницу после ужина в известном ресторане в Петербурге Блогер Аносова обвинила петербургский ресторан Ivory Garden в отравлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Вероника Аносова рассказала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) о своем отравлении после посещения ресторана Ivory Garden в центре Санкт-Петербурга. Девушка утверждает, что врачи госпитализировали ее спустя сутки с момента приема пищи. Специалисты инфекционной больницы имени Боткина диагностировали у нее сальмонеллез.

Я побывала в «замечательном» Ivory Garden. На завтрак мне предложили яичницу с мясом. Еще тогда я подумала, что она странная, как будто недожаренная. <...> Ну, думаю, ладно. А в 5 утра я проснулась от страшной боли в животе и температуры 39. Я несколько раз теряла сознание, муж сразу же вызвал врача. Меня срочно увозят на скорой. Я правда думала, что я умираю, было невероятно страшно. И вот уже третий день я лежу в Боткина, показатели ухудшаются. Мне диагностировали сальмонеллез, — рассказала Аносова.

Как заявила позднее девушка, она обратилась в соцсетях к руководству ресторана, однако ее сообщения проигнорировали. Ответ она получила после того, как ее публикация собрала около 150 репостов. Представители Ivory Garden заявили, что случаев отравления в их ресторане не было и что в ресторане намерены провести внутреннюю проверку. Как сообщает «Фонтанка», после многочисленных жалоб ресторан закрылся для проведения проверки. По данным портала, подтверждено минимум три случая отравления после посещения Ivory Garden.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга впал в кому, после того как выпил пиво. К врачам обратилась супруга пострадавшего, которая обнаружила мужа на кухонном полу без сознания. Сейчас мужчина находится в реанимации.