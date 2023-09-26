Врачи раскрыли диагноз отравившихся роллами петербуржцев «Фонтанка»: у отравившихся роллами в Петербурге обнаружен сальмонеллез

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В Санкт-Петербурге у пострадавших от отравления роллами от «ЁбидоЁби» лабораторные анализы подтверждают сальмонеллез, пишет «Фонтанка». Отмечается, что отравившиеся обращались в разные медицинские учреждения. Роспотребнадзор пока не комментировал эту информацию.

Подтверждения о заражении сальмонеллезом люди получали из поликлиник № 43, детской поликлиники № 65, амбулатории в поселке Новогорелово, сообщает издание.

О первых, отравившихся роллами от компании «ЁбидоЁби» стало известно14 сентября — все они рассказали о тревожных симптомах после заказанного на дом ужина.

Накануне, 25 сентября, Невский суд Санкт-Петербурга оштрафовал сервис по доставке продуктов «Самокат» на 20 тысяч рублей после массового отравления. Компанию обвинили в нарушении санитарных норм после проверки, проведенной специалистами Роспотребнадзора. Они обнаружили, что в «Самокате» не соблюдали сроки годности продукции, а холодильники не поддерживали требуемой температуры.

Как сообщалось ранее, трое учащихся школы в Санкт-Петербурге попали в реанимацию после обеда в столовой. По данным городского управления Роспотребнадзора, они находятся в больнице с симптомами острой кишечной инфекции. Всего было зарегистрировано 17 случаев отравления. В школе начато санитарно-эпидемиологическое расследование. Проверку также проведут в АО «Комбинат питания „Кировский“», поставлявшем еду в учебное заведение.