Собчак и Моргенштерн сделали «слепое» пожертвование в пользу ХАМАС Mash: Собчак и Моргенштерн арендовали концертную площадку у спонсоров ХАМАС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналистка и гражданка Израиля Ксения Собчак, а также рэп-исполнитель Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) случайно пожертвовали средства в пользу ХАМАС, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, они арендовали площадку для интервью-шоу в люксовом отеле ОАЭ, часть директоров которого отдает часть доходов палестинскому движению.

Выступление Собчак и Моргенштерна запланировано на 26 октября в отеле Raffles, принадлежащем французской транснациональной компании Accor. В состав совета директоров компании входят сотрудники Qatar Investment Authority, находящейся под полным контролем правительства Катара. Отмечается, что власти страны неоднократно выражали свою поддержку движению ХАМАС и обвиняли Израиль в эскалации конфликта.

Помимо Катара активную поддержку палестинцам также выражает и Иран. Ранее над мавзолеем имама Резы в городе Мешхед был поднят черный флаг, символизирующий призыв к войне и мести. В последний раз он поднимался в 2020 году после убийства командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Касема Сулеймани. Правительство Ирана уже пригрозило Израилю последствиями в случае начала наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа.