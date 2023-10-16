Иран обозначил красную линию в палестино-израильском конфликте В Иране назвали красной линией наземную операцию Израиля в секторе Газа

Фото: Ayal Margolin/XinHua/Global Look Press

Наземная операция Израиля в секторе Газа является для Тегерана красной линией, заявил первый заместитель главы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи. По его словам, которые приводит РИА Новости, такое развитие событий чревато открытием новых фронтов, что приведет к падению израильской власти и государственности.

Израиль должен осознать, что вторжение в Газу — это красная линия, что Палестина ждет, пока Израиль совершит эту грубую ошибку. Если израильский режим пойдет на такой шаг и не прекратит ракетные удары по сектору Газа, ему придется ждать появления новых фронтов боевых действий против него, — сказал парламентарий.

Иран не первый раз предупреждает Израиль о недопустимости проведения наземной операции в Газе. Ранее через спецкоординатора ООН Тегеран передал Тель-Авиву предупреждение о намерении вмешаться, если она начнется. Постпредство Ирана при ООН публично обвинило Израиль в военных преступлениях и предупредило о возможных последствиях. Израильский постпред, в свою очередь, разорвал связи с координатором ООН по контактам с иранской стороной.

В то же время власти Израиля приняли решение об эвакуации граждан, проживающих на границе с Ливаном. Речь идет о 28 населенных пунктах, расположенных в районе двух километров от соседней страны.