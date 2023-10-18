Иран поднял черный флаг мести

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иран поднял черный флаг мести над мавзолеем имама Резы в городе Мешхед, сообщает портал Al-Bawaba. Также фотография символа распространилась в соцсети Twitter (X). Одним из первых пост опубликовал политический блогер Джексон Хинкл, у которого около 1 млн подписчиков.

Пользователи соцсетей задались вопросом, станет ли этот символ со стороны Ирана предвестником войны или это просто объявление траура по жертвам израильского удара по баптистскому госпиталю в секторе Газа, пишет портал. Отмечается, что последний раз черный флаг поднимали в январе 2020 года после убийства американцами командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Больница в центральном районе Газы попала под обстрел вечером 17 октября. Всего пострадали по меньшей мере 800 человек, по данным Министерства здравоохранения палестинского анклава, все они были гражданскими лицами. Позже появились кадры последствий ракетного удара по баптистскому госпиталю. Никто из участников палестино-израильского конфликта не взял на себя ответственность за инцидент. Обе стороны обвиняют друг друга.

В ЦАХАЛ завили, что к трагедии привел неудачный запуск ракеты с палестинской стороны и виновно в этом движение «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В пресс-службе организации заявили, что «Исламский джихад» не причастен к обстрелу больницы, а Тель-Авив пытается снять с себя вину за содеянное. Посол Палестины в Японии Валди Али Сиям,в свою очередь, заявил, что Израиль за час до атаки совершил предупредительный звонок.