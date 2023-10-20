Мороженщик хочет бросить вызов Байдену на выборах президента Politico: сооснователь Talenti Gelato Филлипс может выдвинуться в президенты США

Фото: Carlos Gonzalez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дин Филлипс

Конгрессмен от Демократической партии, один из основателей компании по производству мороженого-джелато Talenti Gelato Дин Филлипс намекнул коллегам в палате представителей, что поборется за пост президента США на грядущих выборах, сообщает Politico со ссылкой на собственные источники. По его данным, Филлипс способен самостоятельно профинансировать большую часть предвыборной кампании.

В последние недели он предпринял несколько шагов к началу президентских выборов, в том числе позвонил председателю Демократической партии Нью-Гэмпшира Рэю Бакли на прошлой неделе и связался с несколькими потенциальными сотрудниками по поводу работы в Нью-Гэмпшире, — пишет издание.

Филлипс также призывал действующего президента США Джо Байдена поучаствовать на партийных праймериз с другими демократами. По мнению конгрессмена, это необходимо сделать, так как «есть ощущение, что страна просит альтернативы». При этом бизнесмен намекнул на преклонный возраст хозяина Белого дома.

Байден еще в апреле этого года подтвердил, что готов повторно выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента. Однако глава государства не уточнил, поддерживает ли его в этом стремлении Демократическая партия США.

Следующие выборы американского президента пройдут в ноябре 2024 года. Среди кандидатов уже заявлена писательница и политик Марианна Уильямсон, вице-президент США (2017–2021) Майк Пенс, экс-глава государства Дональд Трамп.